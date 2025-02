Lorenzo Spolverato primo finalista del Grande Fratello: Pamela Petrarolo lascia la Casa

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 10 febbraio 2025, Lorenzo Spolverato è stato proclamato primo finalista dell'edizione. La serata ha visto anche l'abbandono di Pamela Petrarolo per motivi familiari, che ha comportato l'annullamento del televoto in corso.

A seguito dell'uscita di Pamela, il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato un televoto flash tra i concorrenti maschili per determinare il primo finalista. Le donne della Casa hanno nominato Javier Martinez, Alfonso D'Apice, Lorenzo Spolverato e Giglio. Dopo una catena di salvataggio, i quattro sono stati sottoposti al giudizio del pubblico. Con il 45% delle preferenze, Lorenzo Spolverato ha superato Javier Martinez (42%), Alfonso D'Apice (8%) e Giglio (3%), assicurandosi un posto in finale.

La puntata si è conclusa con nuove nomination: Chiara Cainelli, Amanda Lecciso, Iago García, Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando, Jessica Morlacchi e Maxime Mbanda sono ora al televoto. Il pubblico dovrà decidere chi tra loro merita l'immunità nella prossima puntata.

