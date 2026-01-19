Rimprovero a un bimbo al ristorante di Mirandola, coppia aggredita a calci e pugni

Un rimprovero a un bimbo di due anni in un ristorante di Mirandola degenera in violenza: quattro persone aggrediscono una coppia. Le indagini portano a quattro denunce per lesioni in concorso.

Un semplice richiamo a un bambino di due anni, giudicato troppo rumoroso, ha innescato una violenta reazione in un ristorante di Mirandola. Una coppia seduta a un tavolo è stata improvvisamente affrontata da quattro persone, che hanno contestato il modo in cui i genitori stavano rimproverando il figlio.

La discussione è degenerata in pochi istanti. Il padre è stato colpito con calci e pugni fino a cadere a terra, seguito dalla madre, raggiunta a sua volta durante l’aggressione. I presenti hanno assistito a una scena di forte tensione, interrotta solo con l’arrivo delle forze dell’ordine.

Leggi anche Aggressione in pronto soccorso a Roma: donna arrestata per calci e pugni al personale sanitario

Le indagini del commissariato si sono concentrate sull’analisi delle immagini di videosorveglianza e sul supporto della polizia locale, elementi decisivi per risalire ai responsabili. I quattro, tre cittadini di origine argentina e un italiano, sono stati identificati e denunciati.

Per tutti è stata contestata l’ipotesi di lesioni personali in concorso. Le autorità stanno ora valutando l’adozione di misure di prevenzione, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire ogni dettaglio dell’episodio.