Un nuovo Super Drop di Secret Lair con personaggi e momenti iconici dai giochi e dalla serie televisiva di Fallout™

Wizards of the Coast, in collaborazione con Bethesda Softworks, ha annunciato oggi il Magic: The Gathering Secret Lair x Fallout™ Rad Superdrop con una serie di drop Secret Lair ispirati a personaggi e momenti iconici del franchise Fallout. Dal 1997, i giocatori hanno viaggiato attraverso indimenticabili lande desolate post-nucleari e distopiche, rese vive dai giochi di Fallout. Ora, Magic: The Gathering celebra l’incredibile eredità della serie e l’ultima stagione della serie televisiva di Amazon Prime, mettendo in mostra il meglio di Fallout.

Leggi anche Magic: The Gathering Secret Lair Secretversary Superdrop 2023

Tra i punti salienti figurano un viaggio nella destinazione preferita dai fan, New Vegas, un tributo agli effetti imprevedibili che l’avvelenamento da radiazioni provoca su chiunque (e qualunque cosa) e una celebrazione dello show di Amazon Prime, con Lucy, Maximus e naturalmente Il Ghoul, il tutto arricchito da speciali meccaniche in stile Magic che si adattano alle loro personalità uniche.

Il Fallout Rad Superdrop includerà:

Secret Lair x Fallout: Welcome to New Vegas: la bomba è caduta, le luci sono rimaste accese e tutti hanno imparato a bluffare. Fatevi avanti verso il miglior miraggio del Mojave: una città di scommesse altissime, probabilità sfavorevoli e con le peggiori compagnie. Queste carte hanno tutto lo sfarzo e tutto lo sporco che fanno brillare New Vegas nella polvere.

Secret Lair x Fallout: Beyond Vault 33: Per la prima volta, i sopravvissuti della serie Fallout di Prime Video fanno il loro debutto con design inediti per Magic. Lucy MacLean porta il suo ottimismo sul campo di battaglia con The Golden Rule, un’abilità utilizzabile una volta per turno che ti permette di scambiare pedine favori in cambio di pescate. Il Ghoul si nutre della morte stessa, accumulando segnalini Rad per macinare gli avversari o spazzarli via; oppure, se ti senti audace, puoi prenderti tu stesso quelle radiazioni per ottenere risorse extra. E Maximus, da vero credente quale è, trasforma i rottami in forza, caricandosi di Energia mentre potenzia la propria T-60 Power Armor. Anche nelle Terre Desolate, la speranza è dura da uccidere, e ora è armata e pronta a giocare. L'edizione non foil di questa espansione sarà disponibile nei negozi WPN in un secondo momento e, per la prima volta in assoluto, anche su Amazon.com.

Secret Lair x Fallout: Greet the Dog: che si tratti di attrarre amicizie o di respingere i ferali, Dogmeat è la migliore speranza dell’umanità su quattro zampe. Fedele, impavido e mai senza una chiave inglese di scorta o uno snack, è il tipo di compagno che seguiresti ovunque nelle Terre Desolate. Un legame che potrebbe sopravvivere alla fine del mondo, perché anche dopo tutto, il migliore amico dell’uomo merita ancora una carezza.

Questo speciale Secret Lair Superdrop sarà in vendita a partire dalle 18:00 ora italiana del 26 gennaio, fino a esaurimento scorte. I fan possono iscriversi per ricevere avvisi sul sito di Secret Lair.