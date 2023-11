Magic: The Gathering Secret Lair Secretversary Superdrop 2023

Ieri, 20 novembre, Wizards of the Coast ha celebrato un altro anno di Secret Lair per il più celebre gioco di carte collezionabili, Magic: The Gathering. Il Superdrop Secretversary di Secret Lair di quest'anno riunisce mastodontici dinosauri, un’intrepida esploratrice, l'entusiasmo dell'ultima espansione di Magic, Le Caverne Perdute di Ixalan, e molto altro ancora.



Di seguito sono riportati i punti salienti di alcune delle offerte per il Secretversary Superdrop e a questo link puoi guardare il team di Secret Lair svelare tutto su questo Superdrop.



A ogni persona che spende un determinato importo in un singolo ordine, il team di Secret Lair offre in regalo la carta promo “The Locust God”. Inoltre, tra il 20 e il 27 novembre, i giocatori possono ottenere anche uno sconto del 10% sul loro acquisto.



Il Secretversary Superdrop per il 2023 sarà disponibile esclusivamente tramite MagicSecretLair.com a partire dal 20 novembre e fino al 27 dicembre alle 08:59 ore italiane.







Secret Lair x Jurassic World: Dr. Ian Malcolm

Il dottor Ian Malcolm è qui per conquistarti e imbucarsi nella tua collezione. Questo affascinante matematico ha carisma da vendere, sia che stia rimproverando un milionario megalomane, si stia riprendendo dall’attacco di dinosauro o ti stia facendo gocciolare lentamente dell’acqua sulla mano per spiegare le complessità dell'entropia. E con un artwork come questo, il caos non è mai stato così bello.

Secret Lair x Jurassic World: Life Breaks Free

Giganteschi cloni di rettili si sono liberati dai loro recinti e ora vagano per Secret Lair. Sono grandi, hanno fame e sono famosi per le loro apparizioni nel franchise di Jurassic World. Non farti sfuggire le opere d'arte strabilianti, i bordi ispirati al film e zanne lunghe trenta centimentri. Per favore, non dare da mangiare agli animali: anche gli erbivori ti seguiranno a casa.



Secret Lair x Tomb Raider

La leggendaria esploratrice Lara Croft ha scoperto una cripta arcana piena di pericoli e meraviglie e diversa da qualsiasi altra avesse mai scoperto prima: Secret Lair. In questo audace drop scoprirai le carte preferite dagli appassionati, come Shadowspear e Academy Ruins, con illustrazioni ispirate alla serie Tomb Raider, oltre a una carta nuovissima e meccanicamente unica: Lara Croft, Tomb Raider. La caccia ai manufatti rari è finita, ma il pericolo è appena iniziato...



