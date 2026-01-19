Bassetti attacca Belen sulla terapia anti-age e sui vaccini

Nuovo scontro tra Matteo Bassetti e Belen Rodriguez: al centro del dibattito una terapia anti-age mostrata sui social e la polemica sulle evidenze scientifiche, con un richiamo al ruolo di personaggi pubblici e alla comunicazione sulla salute.

Matteo Bassetti torna a criticare pubblicamente Belen Rodriguez, riaccendendo un confronto che negli ultimi giorni ha coinvolto il tema dei vaccini e della responsabilità comunicativa dei personaggi famosi.

La polemica era iniziata dopo un post della showgirl, che aveva raccontato di essere rimasta a letto per tre giorni con febbre e tosse, accennando in modo generico al tema delle vaccinazioni. L’infettivologo aveva invitato chi lavora nello spettacolo a limitarsi al proprio ambito, ricordando che il vaccino antinfluenzale avrebbe potuto ridurre l’impatto dei sintomi.

In un video diffuso sui social, Bassetti ha poi spostato l’attenzione su un trattamento estetico mostrato in precedenza da Belen: una flebo a base di nicotinammide adenina dinucleotide, presentata come possibile rimedio per contrastare l’invecchiamento.

L’esperto ha spiegato di aver cercato studi clinici sull’efficacia del NADH negli esseri umani, sottolineando l’assenza di prove scientifiche a sostegno dei benefici promessi dalla terapia. Secondo Bassetti, il contrasto tra la critica ai vaccini e l’adesione a cure alternative prive di solide basi rappresenta una contraddizione evidente.

Nel suo intervento, l’infettivologo ha allargato il discorso a un fenomeno più ampio, definendo la critica ai vaccini come una sorta di moda diffusa, citando anche altri personaggi pubblici. Il messaggio centrale resta l’invito a distinguere tra opinioni personali e informazioni supportate da dati scientifici.

Bassetti ha infine richiamato alla necessità di mantenere un atteggiamento rispettoso e coerente, evitando di improvvisarsi esperti in campi complessi come la medicina e affidandosi alle competenze di chi opera nella sanità.