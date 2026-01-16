Bassetti risponde a Belen sui vaccini anti-Covid

La replica di Matteo Bassetti alle parole di Belen Rodriguez sui vaccini riaccende il dibattito tra comunicazione pubblica e responsabilità scientifica, con un invito chiaro a non alimentare confusione su temi sanitari delicati.

Le parole dell’infettivologo Matteo Bassetti arrivano come una presa di posizione netta dopo le dichiarazioni di Belen Rodriguez sulle sue recenti condizioni di salute, raccontate sui social tra febbre alta e forte spossatezza.

La showgirl ha spiegato di essere rimasta a letto per tre giorni con 39 di febbre, tosse e una sensazione di totale debolezza, aggiungendo che anche molte persone a lei vicine stanno vivendo sintomi simili. Nel suo racconto ha collegato questo stato generale alle vaccinazioni, senza però entrare in dettagli precisi.

Secondo Matteo Bassetti, quando si parla di vaccini è fondamentale distinguere i contesti. Se il riferimento fosse al vaccino antinfluenzale, osserva il medico, una copertura adeguata avrebbe potuto probabilmente ridurre l’intensità dei sintomi.

Se invece il discorso riguarda il vaccino contro il Covid, l’infettivologo giudica l’affermazione “un’uscita infelice”, ricordando come i dati scientifici abbiano dimostrato che la vaccinazione ha migliorato in modo significativo la qualità della vita collettiva, senza evidenze di un aumento di patologie correlate.

Bassetti ha anche sottolineato di nutrire stima personale per Belen, definendola una donna capace e intelligente, auspicando che le sue parole siano state frutto di un momento di leggerezza più che di una reale convinzione.

Il medico ribadisce infine l’importanza di non generare incertezza su temi sanitari, soprattutto in una fase in cui la comunicazione pubblica può influenzare direttamente le scelte delle persone e il loro rapporto con la prevenzione.