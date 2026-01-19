Valeria Marini canta, Fiorello ironizza e la madre difende la satira
Le esibizioni canore di Valeria Marini finiscono sotto la lente ironica di Fiorello in radio, mentre in tv la madre Gianna Orrù commenta senza sconti, difendendo la satira e invitando la figlia a studiare canto.
Le performance vocali di Valeria Marini diventano materiale fisso per La pennicanza, lo spazio radiofonico di Fiorello che spesso trasforma le clip in momenti di comicità condivisa.
Lo showman introduce una versione di “Brava” di Mina interpretata dalla showgirl con una ricostruzione surreale, immaginando la cantante originale sconvolta al punto da lasciare Lugano per raggiungere Roma.
Leggi anche Valeria Marini canta Laura Pausini a Domenica In, scontro in studio con Teo Mammucari
Subito dopo, Fiorello manda in onda anche l’audio di “Bambola” eseguito da Marini durante una puntata di Domenica In, accompagnando il filmato con un annuncio ironico che strappa risate al pubblico.
Nello studio di La volta buona, Gianna Orrù segue il momento e interviene senza esitazioni, dando pienamente ragione allo showman per il tono scherzoso adottato.
Il giudizio della madre è diretto: invita la figlia a prendere lezioni di canto, ricordando che anche la voce, come ogni disciplina, richiede studio, pratica e preparazione.