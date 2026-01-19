Trust presenta il lettore CIE per PC

SPID o CIE? Semplifica il tuo accesso ai servizi pubblici con Trust

Con le recenti novità riguardanti i costi del servizio SPID, sempre più persone si stanno affidando alla CIE (Carta d'Identità Elettronica) per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione. Se da smartphone l’accesso è ormai immediato grazie alle varie APP, chi lavora da casa o in ufficio preferisce spesso la comodità del PC per gestire pratiche, documenti e firme digitali in modo più efficiente.

È proprio qui che si inserisce la missione di Trust, azienda leader nella realizzazione di periferiche per il lifestyle digitale: semplificare la vita quotidiana con soluzioni intelligenti. Come, per esempio, il lettore Smartcard Contactless CETO.

Mentre gli altri prodotti della linea Home & Office – come, per esempio, il mouse ergonomico Bayo o la tastiera Keyra – si prendono cura della tua postura e produttività, il lettore CETO completa la tua postazione di lavoro rendendo l'accesso ai portali istituzionali immediato e sicuro direttamente dal desktop.

Alcune caratteristiche:

Comodità senza fili: grazie alla tecnologia contactless , basta appoggiare la tua CIE sul lettore per accedere ai servizi online.

, basta appoggiare la tua CIE sul lettore per accedere ai servizi online. Integrazione perfetta: si inserisce nel tuo ecosistema di lavoro digitale senza problemi, compatibile con Windows e Mac.

Soluzione Smart: ideale per chi vuole evitare di dipendere esclusivamente dallo smartphone e preferisce la stabilità e la praticità di una connessione PC durante le operazioni più delicate.

Lettore di smart card contactless per un’autenticazione facile e rapida, Prodotto per l'85% con materiale riciclato e fornito in un imballo sostenibile. Disponibile presso i migliori rivenditori fisici e online e sul webshop Amazon di Trust. Prezzo: 39,99 euro