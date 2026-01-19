GTA Online: nuovo Assalto alla villa

Ottieni ricompense doppie e 200.000 GTA$ extra in questa nuova modalità esplosiva

Metti in mostra le tue abilità di combattimento in uno dei quartieri più snob di Los Santos con Assalto alla villa . Usa armi pesanti ed esplosivi per infiltrarti in una proprietà di lusso e scendi in più fasi fino al caveau per prelevare l'oro... o respingi gli invasori come difensore in questa frenetica modalità Competizione. La nuova ed esplosiva modalità di questa settimana porta il pericolo alla tua porta e il combattimento ravvicinato nella serie in evidenza, con GTA$ e RP doppi nella prima settimana. I grandi bonus delle attività non si fermano, con guadagni giornalieri raddoppiati per i night club e GTA$ , RP e prodotti per il night club quadrupli in Lotte tra business e altro.

Guadagni giornalieri raddoppiati per i night club

Tieni le piste affollate quanto gli scaffali nel seminterrato con prodotti per il night club assortiti, per sfruttare al massimo i guadagni giornalieri del night club doppi fino al 21 gennaio. Scatenati dopo il tramonto acquistando un night club tutto tuo e completalo con migliorie e modifiche. Questa settimana, trovi tutto con il 40% di sconto .

Ricompense quadruple nelle Lotte tra business

Gonfia i guadagni giornalieri del tuo night club in Lotte tra business a Los Santos, e riempi il magazzino del tuo night club con merci sequestrate ottenendo GTA$, RP e prodotti per il night club quadrupli per tutta la settimana. Completa una Lotta tra business per ottenere 100.000 GTA$ aggiuntivi per la sfida settimanale.

Ricompense doppie per aver recuperato le scorte nascoste di Gerald

Gerald non parla molto, ma se si fida di te saprà indirizzarti ogni giorno verso le scorte nascoste di Gerald : raggiungi l'icona sulla mappa e cerca una luce rossa lampeggiante con un suono intermittente. Sconfiggi i nemici e otterrai GTA$ e RP doppi .

GTA$ e RP doppi nella serie di gare della comunità

Prova a raggiungere il podio per sfruttare al massimo le ricompense doppie nella serie di gare della comunità di questa settimana, che contiene piste e circuiti partoriti dalle menti più creative della community di GTA Online. Tra questi troverai Ben-Terminator98 , che ha creato la novità della settimana: {BD} Mega Ramp , una discesa rocambolesca giù per una enorme rampa, alla mercé della gravità e dei tuoi avversari.

SCONTI

Cheval Taipan (supercar) – 30% di sconto

Declasse Vigero ZX (muscle car) – 30% di sconto

Obey Omnis e-GT (sportiva) – 30% di sconto

Albany Cavalcade XL (SUV) – 30% di sconto

Vapid Dominator FX (muscle car) – 30% di sconto

carro armato Rhino (militare) – 30% di sconto

Karin Everon (fuoristrada) – 30% di sconto

Albany Hermes (muscle car) – 30% di sconto

Dashound (veicolo di servizio) – 30% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Cannone a rotaia (50% di sconto) | Storditore (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Fucile da battaglia | Mitragliatrice da combattimento | Pistola .50 | Manganello | Mine di prossimità | Bombe adesive | Tubi bomba