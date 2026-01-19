Coco Gauff sorprende a Melbourne: capelli rossi e debutto vincente agli Australian Open

Coco Gauff sorprende a Melbourne con un cambio di look che richiama Jannik Sinner, mentre debutta con successo agli Australian Open 2026 e racconta con ironia la scelta dei capelli rossi.

Agli Australian Open 2026 Jannik Sinner riesce a far parlare di sé anche senza scendere in campo. A catturare l’attenzione è infatti Coco Gauff, protagonista di un esordio vincente contro l’uzbeka Rakhimova e di un look completamente rinnovato, con capelli tinti di rosso acceso.

La tennista statunitense, reduce dal trionfo al Roland Garros e dal titolo agli US Open 2023, ha spiegato in conferenza stampa l’origine della scelta con una battuta rivolta proprio a Jannik Sinner. Secondo Gauff, l’idea è nata osservando i risultati del campione italiano a Melbourne, dove il suo rendimento è storicamente superiore al suo.

Il nuovo colore, quindi, non è stato solo un vezzo estetico, ma anche un modo ironico per omaggiare uno dei protagonisti più vincenti del circuito sul cemento australiano. Un dettaglio che ha reso ancora più memorabile il suo ingresso nel torneo.