La decisione del Napoli di separarsi da Victor Osimhen nel 2023 ha segnato la fine di un periodo altamente produttivo sia per il club sia per l’attaccante nigeriano. Dal suo arrivo in Italia, Osimhen si era affermato come una minaccia costante in area di rigore e come una figura chiave nell’attacco del Napoli. La sua partenza ha sollevato dubbi su come la squadra avrebbe potuto adattarsi senza uno dei centravanti più prolifici della sua storia recente.

L’impatto di Osimhen sul calcio nigeriano

Dove c’è Victor Osimhen per la Nigeria, c’è speranza. L’attaccante è stato costantemente centrale nei successi della nazionale Super Eagles. Prima della sfida con il Marocco nelle semifinali della Coppa d’Africa, Osimhen aveva segnato quattro gol, piazzandosi al secondo posto tra i migliori marcatori del torneo insieme a Mohamed Salah di Liverpool e dell’Egitto. Le sue prestazioni hanno dimostrato un mix di precisione sotto porta e determinazione, qualità che lo hanno reso indispensabile sia per il club sia per la nazionale.

Leggi anche Napoli - Osimhen vicino al Galatasaray: news calciomercato

L’importanza di Osimhen va oltre i gol. Il giornalista nigeriano Oluwashina Okeleji lo ha definito il "nuovo re del calcio nigeriano". All’interno della squadra nazionale, Osimhen è considerato la figura di riferimento; i compagni si affidano a lui nei momenti chiave. Questa presenza di leadership, unita alla capacità di segnare, evidenzia il tipo di giocatore che il Napoli ha perso con il suo trasferimento al Galatasaray.

Un percorso difficile che ha formato la sua carriera

La crescita di Osimhen è strettamente legata ai primi anni a Lagos, dove ha affrontato grandi difficoltà dopo la morte dei genitori. Vendendo acqua per strada e sostenendo i fratelli, ha sviluppato una resilienza che è diventata una sua caratteristica distintiva. L’ex difensore nigeriano William Troost-Ekong ha osservato che queste esperienze hanno alimentato in lui la fame di successo che si nota sia dentro sia fuori dal campo. La propensione di Osimhen a essere il primo nelle situazioni da gol o a prendere l’iniziativa nelle partite riflette il suo approccio alla vita; si è sempre applicato con intensità e concentrazione, caratteristiche che lo hanno reso un elemento formidabile al Napoli.

Il successo al Napoli

Durante il suo periodo in Italia, Osimhen è stato centrale nella rinascita del Napoli. I suoi 26 gol nella stagione 2022-23 hanno avuto un ruolo determinante nella conquista del primo Scudetto del club dopo 33 anni. Questo risultato non ha solo messo in evidenza le sue doti realizzative, ma ha anche consolidato il suo status nella storia della squadra. Osimhen ha superato George Weah diventando il calciatore africano con più gol in Serie A, dimostrando la capacità di garantire continuità di rendimento ai massimi livelli del calcio europeo.

La dipendenza del Napoli da Osimhen era evidente. La sua capacità di concretizzare le occasioni, guidare l’attacco e influenzare il ritmo della squadra lo rendeva un pilastro tattico. Perdere un giocatore di questo calibro ha inevitabilmente richiesto al club di rivedere il proprio approccio per mantenere l’efficacia offensiva e sostenere la competitività.

Galatasaray e continuità nelle prestazioni

Dopo la partenza, Osimhen si è trasferito al Galatasaray, inizialmente in prestito e poi a titolo definitivo. In Turchia ha mantenuto un alto livello di rendimento, segnando 26 gol in 30 partite di campionato durante il prestito e contribuendo al doppio successo di campionato e coppa della squadra. Questo impatto immediato dimostra che il Napoli ha lasciato andare un centravanti in grado di produrre costantemente risultati in qualsiasi contesto competitivo. La stagione attuale prosegue sulla stessa linea, con sei gol in 12 partite, a conferma della sua forma e adattabilità.

Il Napoli ha poi vinto il titolo nella stagione 2024-2025, ma sta vivendo un’annata più complicata. L’Inter è nettamente favorita per il trofeo della Serie A secondo le scommesse online.

Considerazioni per il Napoli

La domanda se il Napoli rimpiangerà di aver perso Osimhen riguarda sia le prestazioni sia l’influenza sulla squadra. In sua assenza, il club ha dovuto trovare alternative offensive e ristrutturare il proprio schema di gioco. La combinazione di presenza fisica, consapevolezza tattica e istinto realizzativo di Osimhen non è facilmente sostituibile; giocatori con la stessa continuità e capacità di leadership sono rari.

Sebbene la rosa del Napoli presenti altri attaccanti validi, la perdita di un giocatore che ha una storia di rendimento nelle partite decisive lascia un vuoto evidente. Le squadre spesso pianificano le transizioni, ma il record di Osimhen e la capacità di elevare le prestazioni della squadra significano che la decisione del club ha implicazioni sia immediate sia a lungo termine.

L’eredità di un grande attaccante

La carriera di Victor Osimhen continua a crescere, e i suoi risultati riflettono talento e determinazione. Per il Napoli, la perdita va oltre le statistiche; riguarda l’assenza di un giocatore in grado di cambiare le partite e motivare i compagni. Mentre Osimhen continua a rendere ad alti livelli in Turchia, il Napoli deve fare i conti con la gestione di una squadra senza un centravanti che ha già dimostrato il proprio valore a livello nazionale e internazionale.

L’impatto della perdita di Osimhen si misura non solo nei gol, ma anche nella leadership e nella capacità di influenzare i risultati con costanza. Il suo percorso dimostra l’intersezione tra resilienza, abilità e continuità professionale; qualità che lo hanno reso uno degli attaccanti più importanti d’Europa. Sostituire un giocatore del calibro di Osimhen rimane una sfida significativa per il Napoli.