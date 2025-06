Osimhen verso l'Al-Hilal: accordo triennale, Napoli attende la cessione

Victor Osimhen è pronto a tornare a Napoli, ma il suo futuro sembra già scritto: l'attaccante nigeriano potrebbe approdare all'Al-Hilal in Arabia Saudita. Con un accordo già trovato, il club arabo punta a farlo debuttare nel Mondiale per Club di giugno. Scopri tutte le novità su questa trattativa avvincente!

Victor Osimhen è pronto a rientrare in Italia dopo la parentesi turca, ma solo per un breve passaggio a Napoli. L’attaccante nigeriano sarebbe infatti destinato a lasciare il club azzurro già nelle prossime settimane, con una nuova avventura in arrivo nel campionato saudita.

Secondo quanto riportato da diverse fonti in Arabia Saudita, l’attaccante classe ’98 avrebbe già trovato un'intesa con l’Al-Hilal. La conferma arriva dal giornalista Abdullah Al-Hunayan, del quotidiano Al-Riyadh, che su X ha annunciato: “La dirigenza dell’Al-Hilal ha raggiunto un accordo definitivo con l’attaccante nigeriano Osimhen per le prossime tre stagioni”.

Leggi anche Mercato Juventus: Osimhen nel mirino per rilanciare l'attacco

Il club saudita punta a chiudere l’operazione prima dell’inizio del Mondiale per Club, in programma a giugno, dove Osimhen potrebbe essere subito protagonista. La trattativa è considerata in fase avanzata e l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve.

L’Al-Hilal, già tra le squadre più attive sul mercato mediorientale, aveva provato anche a convincere Simone Inzaghi a trasferirsi a Riad. Ora, con l’accordo vicino con Osimhen, potrebbe piazzare uno dei colpi più importanti della sessione estiva.