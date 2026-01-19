Diego Daddi volta pagina con Barbara Santagati dopo l'addio a Elga Enardu

Dopo la separazione da Elga Enardu, Diego Daddi si mostra con la nuova compagna Barbara Santagati. La foto ufficializza la relazione, scatena polemiche e porta l’ex volto di Uomini e Donne a intervenire per chiarire la sua posizione.

Una nuova immagine pubblicata su Instagram ha segnato un passaggio importante nella vita di Diego Daddi. L’ex protagonista di Uomini e Donne appare sorridente accanto a Barbara Santagati, rendendo pubblica una relazione iniziata lontano dai riflettori dopo la fine del matrimonio con Elga Enardu.

Lo scatto, condiviso da entrambi, ha subito acceso il dibattito tra i follower. In molti hanno accolto la notizia con curiosità, mentre altri hanno espresso delusione, sperando ancora in un riavvicinamento con Elga. La reazione del pubblico ha trasformato un momento privato in un caso mediatico.

Leggi anche Elga Enardu e Diego Daddi: Crisi o Separazione? Ultimi Aggiornamenti

Barbara Santagati, classe 1995, è originaria della Sardegna. È madre di un bambino, è stata Miss Cagliari nel 2016 e nello stesso anno ha partecipato alle selezioni finali di Miss Italia. La conoscenza con Diego sarebbe iniziata mesi fa, con una frequentazione discreta diventata poi una relazione stabile.

La pubblicazione della foto ha però riacceso vecchie voci. Alcune segnalazioni diffuse sui social hanno parlato di un presunto tradimento ai danni di Elga Enardu, ipotizzando un legame già esistente prima della rottura definitiva tra i due ex coniugi.

Di fronte alle indiscrezioni, Diego Daddi ha scelto di intervenire direttamente, negando con fermezza ogni accusa. Ha precisato che non c’è stato alcun tradimento e che Barbara non ha mai avuto un rapporto di amicizia con Elga, respingendo così le ricostruzioni circolate online.

Le critiche ricevute lo hanno spinto a pubblicare un lungo messaggio sui social. Daddi ha ricordato i sedici anni di relazione e la separazione già avvenuta, rivendicando il diritto di ricostruire la propria vita senza dover giustificare ogni scelta personale davanti al pubblico.

Nel suo sfogo, l’ex volto televisivo ha sottolineato di non aver mancato di rispetto a nessuno, ma di aver semplicemente deciso di non nascondersi. Ha ribadito che le decisioni private non richiedono approvazione esterna e che la trasparenza non deve trasformarsi in un processo pubblico.