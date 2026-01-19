Trump scrive al premier norvegese: Nobel, NATO e la corsa alla Groenlandia

Trump, sentito escluso dal Nobel per la Pace, ha scritto a Oslo che da oggi intende anteporre gli interessi statunitensi alle iniziative pacifiste e punta a ottenere il controllo della Groenlandia, sostenendo che la Danimarca non possa difenderla da minacce globali.

Il presidente degli Stati Uniti ha indirizzato una lettera al premier norvegese Jonas Gahr Støre, affermando che la mancata assegnazione del Premio Nobel per la Pace gli concede “libertà” di concentrare le sue scelte strategiche sugli interessi americani piuttosto che sulla sola diplomazia.

Nella missiva, Trump rimprovera la Norvegia per il fatto che il comitato Nobel, pur indipendente rispetto al governo, non gli abbia conferito il premio dopo le sue dichiarazioni sulla fine di numerosi conflitti, collegando questa frustrazione al suo nuovo approccio politico.

Leggi anche Netanyahu incontra Trump alla Casa Bianca: Lo candido al Nobel per la pace

Il presidente prosegue sostenendo che la Danimarca non sarebbe in grado di difendere la Groenlandia da Russia e Cina, mettendo in discussione i diritti di sovranità danesi sull’isola artica e ribadendo che gli Stati Uniti dovrebbero esercitare pieno “controllo totale” su quel territorio per ragioni di sicurezza globale.

Trump menziona anche il ruolo degli Usa in seno alla NATO, affermando di aver fatto più di chiunque altro per l’Alleanza e chiedendo che questa ricambi in termini di sostegno alla sua politica.

La lettera è stata resa nota da PBS e diffusa anche a vari ambasciatori europei a Washington, in un momento di crescenti tensioni diplomatiche tra Washington e i partner transatlantici.