Groenlandia e Artico, Trump annuncia accordo con la Nato e sospende i dazi

Un’intesa preliminare sulla Groenlandia congela la minaccia dei dazi Usa all’Europa. Trump parla di accordo strategico per l’Artico dopo il confronto con il segretario generale della Nato Mark Rutte.

Donald Trump ha comunicato di aver raggiunto quello che definisce il quadro di un futuro accordo sulla Groenlandia insieme al segretario generale della Nato, Mark Rutte. L’intesa, ancora in fase preliminare, riguarda non solo l’isola ma l’intero equilibrio strategico della regione artica.

Il presidente degli Stati Uniti ha spiegato che il confronto con Rutte è stato determinante per individuare una linea condivisa, capace di tutelare gli interessi di Washington e dei Paesi membri dell’Alleanza Atlantica. Secondo Trump, la soluzione ipotizzata potrebbe rafforzare la cooperazione militare e politica in un’area considerata sempre più centrale negli equilibri globali.

Leggi anche Groenlandia, Ue pronta a reagire ai dazi di Trump e la Danimarca chiama in causa la Nato

Alla luce di questo sviluppo, Trump ha deciso di rinunciare all’introduzione dei dazi che aveva minacciato contro diversi Paesi europei. Le tariffe, previste per il primo febbraio, avrebbero colpito gli Stati che hanno inviato contingenti militari in Groenlandia.

Nel messaggio diffuso sui social, il presidente ha sottolineato come l’accordo, se portato a termine, rappresenterebbe un vantaggio sia per gli Stati Uniti sia per l’intera Nato. Ha inoltre ribadito che la nuova intesa potrebbe offrire una cornice più stabile per la gestione delle tensioni e delle responsabilità nell’Artico.

Trump ha quindi confermato che, sulla base di questo accordo sulla Groenlandia, i dazi annunciati non entreranno in vigore alla data stabilita, aprendo una fase di dialogo che punta a ridefinire i rapporti strategici tra Washington e gli alleati europei nella regione artica.