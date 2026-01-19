Tragedia sull'autostrada A19: automobilista investito mentre recupera una valigia

Un tentativo improvviso di recuperare un bagaglio sull’asfalto si è trasformato in una tragedia lungo l’autostrada A19, dove un automobilista ha perso la vita dopo essere stato travolto da un veicolo in transito.

La vittima si era fermata lungo la carreggiata in direzione Catania, nel tratto dell’autostrada A19 che attraversa il territorio di Resuttano, in provincia di Caltanissetta. L’uomo era sceso dall’auto per raggiungere una valigia caduta sull’asfalto.

Il gesto, compiuto in pochi istanti, si è rivelato fatale. Un altro veicolo sopraggiunto non è riuscito a evitare l’impatto, investendo l’automobilista che si trovava sulla corsia di marcia. L’urto è stato violentissimo e non ha lasciato possibilità di soccorso.

Il decesso è avvenuto sul posto, prima dell’arrivo dei sanitari. La scena è stata immediatamente messa in sicurezza dalle forze dell’ordine, intervenute per avviare i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Presenti anche le squadre Anas, impegnate nella gestione del traffico e nelle operazioni di ripristino della normale viabilità. La circolazione ha subito rallentamenti per consentire gli interventi e garantire la sicurezza degli altri automobilisti.

L’episodio riaccende l’attenzione sui rischi legati alle soste d’emergenza in autostrada, soprattutto quando si tenta di recuperare oggetti finiti sulla carreggiata in condizioni di traffico sostenuto.