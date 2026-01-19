Spagna, scontro tra treni ad alta velocità: almeno 24 vittime e oltre 170 feriti

Una collisione tra due convogli ad alta velocità ha sconvolto l’Andalusia, provocando decine di vittime e feriti. L’impatto, avvenuto su una linea rinnovata di recente, resta senza spiegazioni ufficiali.

Il bilancio provvisorio parla di almeno 24 morti, circa 170 feriti lievi e 75 persone ricoverate in ospedale, di cui 15 in condizioni gravi. L’incidente si è verificato nella prima serata di domenica nel sud della Spagna, lungo una tratta dell’alta velocità.

Uno dei convogli, in servizio sulla linea Malaga-Madrid con a bordo circa 300 passeggeri, è uscito dai binari nei pressi di Cordoba intorno alle 19:45. Poco dopo ha urtato un secondo treno, proveniente da Madrid e diretto a Huelva, che trasportava circa 200 viaggiatori.

L’operatore ferroviario Adif ha confermato la sequenza dei fatti, avvenuti nelle vicinanze del villaggio di Adamuz. L’impatto ha coinvolto in modo particolare la parte posteriore del primo treno e la sezione anteriore del secondo convoglio.

Secondo il ministro dei Trasporti spagnolo, Oscar Puente, le cause restano al momento ignote. L’episodio è stato definito “veramente strano”, anche perché il tratto di linea interessato era pianeggiante e sottoposto a lavori di rinnovamento solo pochi mesi fa.

Il convoglio che ha deragliato apparteneva alla compagnia privata Iryo ed era in servizio da meno di quattro anni. Il secondo treno, che ha riportato i danni più gravi, era invece gestito dalla società pubblica Renfe.

La dinamica ricostruita indica che la parte finale del primo treno ha colpito la testa dell’altro convoglio, causando il deragliamento delle prime due carrozze, finite lungo un pendio di circa quattro metri.

I tecnici stanno analizzando i danni strutturali e i sistemi di sicurezza coinvolti. Il ministro ha precisato che l’inchiesta potrebbe richiedere fino a un mese per fornire un quadro completo delle responsabilità e delle circostanze.