Gomitata in campo, calciatore arrestato in Galles dopo Trearddur Bay-Porthmadog

Un colpo al volto durante una rimessa laterale ha trasformato una partita di terza divisione gallese in un caso di cronaca, con un arresto, una sospensione immediata e un’indagine ancora aperta.

La partita tra Trearddur Bay e Porthmadog è finita al centro dell’attenzione per un episodio che ha superato i confini dello sport. Durante una rimessa laterale, Tom Taylor ha colpito con una gomitata al volto l’avversario Danny Brookwell, senza che l’arbitro si accorgesse dell’accaduto.

L’azione non ha portato a sanzioni immediate sul campo, ma il video dell’episodio ha iniziato a circolare sui social, innescando una forte reazione nell’ambiente calcistico gallese. Il gesto è stato giudicato gratuito e privo di qualsiasi giustificazione sportiva.

Leggi anche Kate Middleton: la principessa del Galles in pubblico dopo l'intervento all'addome

Il Trearddur Bay ha preso subito le distanze dal proprio tesserato, annunciandone la sospensione e ribadendo in una nota ufficiale la linea di tolleranza zero verso ogni forma di violenza. Il club ha inoltre presentato scuse formali al Porthmadog, agli ufficiali di gara, ai tifosi e alla comunità sportiva.

La società ha anche confermato la piena collaborazione con eventuali procedimenti disciplinari esterni, precisando che non rilascerà ulteriori dichiarazioni fino alla conclusione delle verifiche.

Nel frattempo la polizia ha arrestato Taylor, 35 anni, con l’accusa di aggressione. Gli investigatori hanno chiarito che le indagini sono ancora in corso e hanno invitato a non formulare conclusioni affrettate. Brookwell, colpito al volto, ha riportato una commozione cerebrale ed è stato sottoposto a controlli medici.