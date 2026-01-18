Sergio Friscia, 35 Anni di Carriera tra Sanremo, Improvvisazione e Nuovi Progetti

Tra ricordi, improvvisazioni e progetti mai dimenticati, Sergio Friscia ripercorre 35 anni di carriera: dalla Sicilia a Sanremo, tra incontri decisivi, aneddoti surreali e un film che attende ancora di nascere.

Sergio Friscia racconta la propria storia con il tono leggero di chi ha attraversato generazioni di televisione senza perdere curiosità. Nell’intervista televisiva ripercorre tappe, scelte e incontri che hanno costruito un percorso lungo più di tre decenni.

Tra i ricordi più vivi c’è Sanremo, vissuto come una palestra di libertà creativa. Friscia descrive quel palco come un luogo dove l’imprevisto era parte dello spettacolo e dove l’intesa con i protagonisti della tv trasformava ogni momento in un esercizio di fiducia reciproca.

Leggi anche Marco Masini celebra 35 anni di carriera con il tour 'Ci vorrebbe ancora il mare'

Il ritorno alle origini lo porta a Palermo, negli studi di Radio Time, primo vero laboratorio di idee. Da lì il passaggio alla televisione locale, con programmi che gli permisero di sperimentare personaggi e linguaggi prima ancora di approdare ai circuiti nazionali.

Tra le imitazioni più ricordate spicca quella di Salvo Sottile, nata quasi per gioco e diventata un episodio emblematico. La reazione iniziale, tutt’altro che entusiasta, si trasformò in complicità dopo un confronto diretto davanti alle telecamere.

Un altro momento chiave fu il provino per Macao, il programma ideato da Gianni Boncompagni. L’incontro rivelò subito l’amore condiviso per l’improvvisazione e per le situazioni fuori schema, confermando a Friscia di essere nel posto giusto.

Non mancarono nemmeno le polemiche, come quella nata da uno slogan ironico sulla marijuana che arrivò fino a un’interpellanza parlamentare. Un episodio che l’attore ricorda oggi con stupore e con il sorriso di chi ne ha colto il lato paradossale.

Guardando al futuro, Friscia ammette di non sentirsi arrivato. Tra i desideri ancora aperti c’è un programma televisivo condiviso con la conduttrice che lo ospitava in studio e un film scritto anni fa, rimasto finora in attesa di diventare realtà.

Progetti, idee e ambizioni continuano così ad accompagnare un percorso che, dopo 35 anni, resta segnato dalla voglia di mettersi in gioco e di sorprendere, prima di tutto, se stesso.