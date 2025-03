Marco Masini celebra 35 anni di carriera con il tour 'Ci vorrebbe ancora il mare'

Marco Masini, cantautore toscano di 60 anni, festeggia quest'anno i 35 anni dal suo album di debutto 'Marco Masini' e i 30 anni dall'uscita de 'Il cielo della vergine'. Per celebrare queste ricorrenze, ha annunciato il tour 'Ci vorrebbe ancora il mare', che si terrà da luglio a dicembre 2025 in diverse città italiane. Le date principali includono il 18 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma, il 24 ottobre all'Unipol Forum di Milano e il 25 ottobre al Nelson Mandela Forum di Firenze.

L'anno è iniziato positivamente per Masini, con l'uscita del suo ultimo progetto discografico '10 Amori' il 4 ottobre 2024. Inoltre, ha partecipato al Festival di Sanremo 2025 insieme a Fedez nella serata delle cover, eseguendo una rivisitazione del suo brano cult degli anni '90, 'Bella stronza'.

Riguardo al tour, Masini ha espresso entusiasmo per questa nuova avventura, sottolineando l'importanza di coinvolgere giovani talenti conosciuti anche grazie alla collaborazione con Fedez. Ha manifestato l'intenzione di utilizzare la tecnologia per creare uno spettacolo unico che possa evocare emozioni profonde nel pubblico, mantenendo le tonalità e gli arrangiamenti originali delle sue canzoni.

Sulla possibilità di ospiti durante il tour, Masini ha menzionato la probabile presenza di Fedez per eseguire insieme 'Bella stronza', aggiungendo che potrebbe coinvolgere altri artisti man mano che lo spettacolo prenderà forma.

Riflettendo sulla collaborazione con Fedez a Sanremo, Masini ha descritto l'esperienza come un incontro empatico e gratificante, evidenziando come 'Bella stronza', scritta trent'anni fa, sia ancora apprezzata dalle nuove generazioni. Ha attribuito questo successo al fatto che i sentimenti sono immortali e che l'amore, nonostante i cambiamenti, si presenta sempre con tutte le sue sfaccettature.

Masini ha espresso grande apprezzamento per i giovani artisti contemporanei come Ultimo, Irama e Lazza, riconoscendo il valore del cantautorato italiano che, secondo lui, non è mai scomparso ma si è evoluto nel tempo. Ha inoltre citato Lucio Battisti, Claudio Baglioni e Ivan Graziani come influenze significative nella sua carriera.

In merito alla sua passione per il calcio e alla Fiorentina, Masini ha commentato la recente vittoria per 3-0 contro la Juventus, sottolineando l'importanza della continuità nelle prestazioni della squadra per raggiungere obiettivi ambiziosi come la qualificazione alle competizioni europee.

Infine, Masini ha annunciato che dedicherà la canzone 'L'uomo volante' a Giuseppe 'Pepito' Rossi, ex calciatore della Fiorentina, in occasione della partita d'addio al calcio dell'atleta, riconoscendo il suo talento e la sfortuna legata agli infortuni che hanno segnato la sua carriera.

Per ulteriori informazioni sul tour e sulle date dei concerti, è possibile visitare il sito ufficiale di Marco Masini o consultare piattaforme specializzate nella vendita di biglietti per eventi musicali.

