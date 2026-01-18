Iva Zanicchi ricorda Fausto Pinna e Ornella Vanoni tra amore e amicizia

A 86 anni, Iva Zanicchi racconta a Verissimo il legame con Fausto Pinna e l’amicizia con Ornella Vanoni, tra ricordi intimi, promesse mancate e un amore vissuto senza ombre.

Iva Zanicchi sceglie lo studio di Verissimo per celebrare il suo 86° compleanno, trasformando l’occasione in un momento di memoria e gratitudine. Tra sorrisi e malinconia, l’artista ripercorre gli anni vissuti accanto a Fausto Pinna, compagno di vita e di quotidianità.

Fausto Pinna è scomparso nell’agosto del 2024. Zanicchi racconta di affrontare le giornate con serenità, mentre la sera diventa più difficile. La mancanza si fa sentire nei gesti semplici, nei silenzi che ricordano una presenza diventata parte di lei.

Parlando del loro rapporto, l’artista sottolinea di non aver mai messo in discussione la fedeltà. «Non ho mai pensato di tradirlo», spiega, aggiungendo con ironia che l’amore l’ha portata anche a cambiare abitudini, tra piatti sardi e piccoli piaceri condivisi.

Tra i ricordi più intensi, cita un episodio notturno: un risveglio improvviso sul divano e l’illusione di vedere Fausto seduto al tavolo. Un’immagine nata forse da un sogno, ma capace di raccontare quanto quel legame sia rimasto vivo nella sua mente.

Nel racconto trova spazio anche l’amicizia con Ornella Vanoni, scomparsa il 21 novembre 2025. Un rapporto fatto di telefonate frequenti, confidenze e stima artistica profonda.

Zanicchi ricorda una promessa rimasta sospesa: un viaggio in Sardegna ad agosto, per il quale aveva deciso di non prendere impegni. Un progetto mai realizzato, ma custodito come simbolo di un affetto sincero.

Parlando di Ornella, la definisce una delle più grandi interpreti italiane, capace di colpire direttamente il cuore con ogni canzone. Un talento che, per lei, resterà sempre legato a una voce inconfondibile e a un’amicizia autentica.