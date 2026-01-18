Corpo Ritrovato Dietro l'Azienda del Marito: Si Presume Sia Federica Torzullo

Il corpo di una donna è stato recuperato in un canneto dietro un’azienda ad Anguillara. Gli indizi portano a Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa l’8 gennaio. Il marito è indagato per omicidio.

Il cadavere è stato individuato e riportato in superficie nella mattinata del 18 gennaio in un’area di vegetazione alle spalle dell’azienda di Claudio Carlomagno. Il punto del ritrovamento era nascosto da un canneto e coperto da uno strato di terreno.

Gli investigatori, sulla base di vestiti, effetti personali e tatuaggi, ritengono che il corpo appartenga a Federica Torzullo, la donna di 41 anni scomparsa dieci giorni prima. La salma si presentava integra, elemento che ha facilitato i primi riscontri visivi.

Le operazioni sono state coordinate dai carabinieri delle stazioni di Anguillara e Bracciano, con il supporto del nucleo investigativo del gruppo di Ostia. Le attività sul posto sono iniziate intorno alle 9:30 e si sono protratte fino alle 16:45.

Il riconoscimento ufficiale non è stato ancora formalizzato. La procedura verrà completata nelle prossime ore presso l’obitorio del Verano, dove il corpo sarà trasferito dalla polizia mortuaria per gli accertamenti medico-legali.

Nel frattempo Claudio Carlomagno, marito della donna, resta in caserma a Anguillara ed è indagato per omicidio. Gli inquirenti stanno ricostruendo le ultime ore precedenti alla scomparsa e i movimenti successivi della coppia per chiarire le responsabilità.