Claudio Carlomagno, il marito di Federica Torzullo indagato per omicidio: azienda sotto sequestro e ruolo della madre assessora

La scomparsa di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia si trasforma in un caso giudiziario. Nella ditta del marito Claudio Carlomagno emerge un corpo, mentre l’uomo viene interrogato come indagato per omicidio.

Claudio Carlomagno si trova nella caserma dei carabinieri di Anguillara Sabazia, dove viene ascoltato dagli investigatori in qualità di indagato per omicidio. La moglie, Federica Torzullo, era scomparsa l’8 gennaio, dando avvio a ricerche che oggi assumono contorni drammatici.

Nelle prime ore del mattino, all’interno dell’azienda di movimento terra di proprietà dell’uomo, è stato individuato un corpo in fase di identificazione. La scoperta ha spinto i militari a delimitare immediatamente l’area e ad avviare le procedure previste per i rilievi tecnico-scientifici.

Durante l’interrogatorio di Carlomagno, nella caserma si sono vissuti momenti di tensione. Un’ambulanza del 118 è arrivata in via Caduti di Nassiriya per soccorrere un carabiniere colto da un lieve malore, rientrato rapidamente senza conseguenze. Il mezzo è rimasto sul posto per circa trenta minuti.

Le operazioni di scavo nell’azienda erano state avviate in un punto ritenuto significativo dagli inquirenti. Quando dal terreno è affiorata una mano, i lavori sono stati sospesi in attesa dell’intervento degli specialisti del Ris, incaricati di effettuare i rilievi necessari.

Ad Anguillara Sabazia, Claudio Carlomagno è una figura conosciuta. È titolare della Carlomagno srl, impresa attiva nel settore del movimento terra e coinvolta in lavori pubblici e privati. La sua posizione nel tessuto economico locale rende la vicenda ancora più delicata.

Il suo nome è legato anche a quello della madre, Maria Messenio, assessora comunale alla Sicurezza. La presenza di un ruolo istituzionale così rilevante alimenta interrogativi e attenzione sull’evoluzione dell’indagine, mentre la scomparsa della 41enne Federica Torzullo resta al centro dell’inchiesta.

Il ritrovamento del corpo nella ditta di famiglia rappresenta un punto di svolta per gli investigatori, che ora lavorano per chiarire l’identità della vittima e ricostruire con precisione le ultime ore prima della sparizione della donna.