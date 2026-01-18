Pasticcere muore incastrato in un'impastatrice industriale: corpo scoperto solo ore dopo

Un drammatico incidente sul lavoro ha sconvolto un supermercato della Florida: un pasticcere di 71 anni è morto intrappolato in un’impastatrice industriale, senza che nessuno si accorgesse dell’accaduto per diverse ore.

La tragedia si è consumata all’interno del laboratorio di panificazione del South Florida Kosher Market, dove un pasticcere di 71 anni, Mordehay Grunberger, ha perso la vita in circostanze ancora in fase di accertamento.

L’uomo stava lavorando da solo quando, per motivi non chiariti, è rimasto bloccato all’interno dell’impastatrice industriale in funzione. Non è riuscito a chiedere aiuto e nessuno si è accorto subito di quanto stava accadendo.

L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 4 del mattino di venerdì 16 gennaio. Il corpo è stato rinvenuto soltanto molte ore dopo, verso le 11.40, quando l’attività del supermercato era già proseguita regolarmente per tutta la mattinata.

Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’episodio per chiarire se vi siano state carenze nelle procedure di sicurezza o altre responsabilità legate all’uso dei macchinari.

Nel frattempo, la moglie della vittima ha voluto ricordarlo pubblicamente attraverso alcune fotografie condivise sui social, accompagnate da un messaggio carico di dolore e affetto per il marito, descritto come il suo migliore amico e il padre dei loro due figli.