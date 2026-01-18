Valentino Rossi, scontro in famiglia: il padre chiede lo stop al mantenimento per Clara

Una disputa familiare diventa un caso giudiziario che coinvolge affetti, patrimonio e accuse reciproche, con al centro il padre di Valentino Rossi e la decisione di rivedere il sostegno economico alla figlia più giovane.

Quella che per anni è rimasta una frattura silenziosa si è trasformata in un confronto aperto, con passaggi in tribunale e dichiarazioni pubbliche. Graziano Rossi, 71 anni, ha chiesto al Tribunale di Pesaro di sospendere l’assegno di mantenimento destinato alla figlia Clara Rossi, oggi ventottenne, nata dal suo secondo matrimonio.

La giovane, musicista con una laurea in Mediazione linguistica e un percorso di studi tra Stati Uniti e Spagna, si ritrova così al centro di una vicenda che intreccia questioni economiche e rapporti familiari ormai compromessi. La scelta del padre ha acceso ulteriormente un clima già teso, in una famiglia abituata a ben altre esposizioni mediatiche.

A rendere pubblica la posizione di Graziano è stata Ambra Arpino, sua attuale compagna, indicata da più parti come una figura determinante nell’allontanamento dell’ex pilota dai figli e dalla prima moglie. Una presenza che, secondo i familiari, avrebbe cambiato radicalmente gli equilibri interni.

Il punto di rottura è arrivato quando Valentino Rossi ha sporto denuncia per circonvenzione di incapace, dopo aver notato una serie di prelievi dal conto del padre per un totale di circa 200mila euro. Un gesto che ha inasprito ulteriormente i rapporti, portando la vicenda su un piano giudiziario.

Graziano ha respinto ogni accusa, sostenendo che l’iniziativa del figlio sarebbe legata a presunte preoccupazioni sulle future eredità. Allo stesso tempo, ha manifestato la disponibilità a ricucire il rapporto, chiedendo a Valentino di ritirare la denuncia e di riaprire un dialogo diretto.

Nel confronto è intervenuta anche Stefania Palma, madre di Valentino e prima moglie di Graziano, che ha espresso parole durissime contro la nuova compagna dell’ex pilota. Secondo la donna, la presenza di Ambra avrebbe inciso in modo decisivo sulla stabilità della famiglia, fino a rendere impossibile ogni tentativo di riconciliazione.

Palma ha ricordato come Valentino abbia cercato a lungo di mantenere un legame con il padre, prima di arrivare alla rottura definitiva, maturata nel timore che la lucidità di Graziano potesse essere compromessa. Una storia che, oggi, continua a svilupparsi tra tribunali e dichiarazioni incrociate, lasciando sullo sfondo una famiglia profondamente divisa.