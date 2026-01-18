Da noi... a ruota libera: ospiti e anticipazioni di domenica 18 gennaio
Il talk di Francesca Fialdini torna su Rai 1 con nuove interviste e una storia di forza e rinascita. Tra spettacolo, musica e cinema, la puntata di oggi promette emozioni e racconti autentici.
Nel pomeriggio di oggi, domenica 18 gennaio, Da noi... a ruota libera torna in onda su Rai 1 alle 17.20 con Francesca Fialdini alla guida del suo salotto televisivo.
Il programma continua a intrecciare volti noti e storie personali, alternando interviste dal mondo dello spettacolo a testimonianze di chi ha saputo cambiare il proprio destino.
Tra gli ospiti spicca Sergio Friscia, attore e comico siciliano, volto amato anche per la sua attività radiofonica, pronto a raccontarsi tra carriera e nuovi progetti.
Spazio poi alla musica con Mietta, che presenta il suo ultimo singolo “Per avere me”, ripercorrendo una carriera segnata da brani diventati colonna sonora di intere generazioni.
Il cinema è rappresentato da Edoardo Leo, protagonista dal 22 gennaio della commedia “2 cuori e 2 capanne” diretta da Massimiliano Bruno, in cui torna a misurarsi con i toni leggeri e ironici.
La puntata accende i riflettori anche sulla storia di Vanessa Casu, trentenne romana che ha perso la vista a 19 anni e vive la sua quotidianità come una sfida continua.
Vicino alla conquista della cintura nera di kick-boxing, Vanessa utilizza i social per raccontare la disabilità con ironia, smontando pregiudizi e mostrando la sua vita insieme al cane-guida Pancake.