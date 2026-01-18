Australian Open, Djokovic e Swiatek in campo: programma del 19 gennaio

La seconda giornata degli Australian Open propone un programma ricchissimo tra big del circuito, giovani emergenti e italiani in campo. In attesa dell’esordio di Sinner, Melbourne accende i riflettori su Djokovic, Swiatek, Gauff e De Minaur.

Prosegue il primo turno degli Australian Open con una giornata fitta di incontri tra domenica 18 e lunedì 19 gennaio. Il tabellone attende ancora Jannik Sinner, campione in carica dopo i titoli del 2024 e 2025, ma intanto scendono in campo molte delle principali teste di serie.

La Rod Laver Arena apre alle 1:30 italiane con Coco Gauff contro Kamilla Rakhimova e con il beniamino di casa Alex De Minaur. In mattinata, Yue Yuan affronta Iga Swiatek, seguita dalla sfida tra Pedro Martinez e Novak Djokovic.

Alla Margaret Court Arena spazio a Daniil Medvedev contro Jesper de Jong, poi Simona Waltert contro Amanda Anisimova. Non prima delle 9, Mirra Andreeva trova Donna Vekic, mentre Mattia Bellucci incrocia Casper Ruud.

Alla John Cain Arena si parte con Nuno Borges contro Felix Auger-Aliassime e Jessica Pegula contro Anastasia Zakharova. Più tardi Ajla Tomljanovic affronta Yuliia Starodubtseva, quindi Alexei Popyrin contro Alexander Muller.

La Kia Arena propone Storm Hunter contro Jessica Bouzas Maneiro, Matteo Arnaldi contro Andrey Rublev, Laslo Djere contro Stan Wawrinka e Barbora Krejcikova opposta a Diana Shnaider.

Nel programma della 1573 Arena figurano Magda Linette contro Emma Navarro, Juan Manuel Cerundolo contro Jordan Thompson, Victoria Mboko contro Emerson Jones e Jiri Lehecka contro Artgur Gea.

All’Anz Arena si giocano Sofia Kenin contro Peyton Stearns, Priscilla Hon contro Marina Stakusic, Thiago Agustin Tirante contro Aleksandar Vukic e Denis Shapovalov contro Yunchaokete Bu.

Il Campo 5 ospita Ann Li contro Camila Osorio, Learner Tien contro Marcos Giron, Zarina Diyas contro Paula Badosa e Martin Damm contro Valentin Vacherot.

Al Campo 6 in programma Elias Ymer contro Alexander Shevchenko, Alycia Parks contro Alexandra Eala, Linda Noskova contro Daria Semenistaja e Adrian Mannarino contro Rinky Hijikata.

Il Campo 7 propone Mariano Navone contro Hamad Medjedovic, Damma Galfi contro Clara Tauson, Brandon Nakashima contro Botic van de Zandschulp ed Elise Mertens contro Lanlana Tararudee.

Al Campo 8 si affrontano Anna Bondar ed Elisabeth Mandlik, Juncheng Shang e Roberto Bautista Agut, Daniel Altmaier e Marin Cilic, Renata Zarazya e Marie Bouzkova.

Il Campo 12 vede in campo Veronika Erjavec contro Magdalena Frech, Fabian Marozsan contro Arthur Rinderknech, Kamil Majchrzak contro Jacob Fearnley e Solana Sierra contro Moyuka Uchijima.

Al Campo 13 spazio a Emiliana Arango contro McCartney Kessler, Tommy Paul contro Aleksandar Kovacevic, Filip Misolic contro Alejandro Davidovich Fokina e Iva Jovic contro Katie Volynets.

Il Campo 14 ospita Petra Marcinko contro Tatjana Maria, Nicolai Budkov Kjaer contro Reilly Opelka, Karolina Muchova contro Jacqueline Cristian e Terence Atmane contro Francesco Maestrelli.

Chiude il programma il Campo 15 con Quentin Halys contro Alejandro Tabilo, Linda Klimovicova contro Francesca Jones, Oksana Selekhmeteva contro Ella Seidel e Jaume Munar contro Dalibor Svrcina.

Il torneo è trasmesso in diretta sui canali Eurosport, disponibili anche tramite piattaforme streaming come Dazn, TimVision, Prime Video Channels, Discovery+ e HBO Max.