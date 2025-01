Sinner e Sonego agli Australian Open: orari e programma delle sfide del 22 gennaio

Mercoledì 22 gennaio, agli Australian Open, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego scenderanno in campo per i quarti di finale. A Melbourne, il programma ufficiale prevede che entrambi gli italiani giocheranno sulla Rod Laver Arena, il campo centrale.

Lorenzo Sonego sarà il primo a giocare. Il match contro l’americano Ben Shelton, classe 2002, è fissato per le 4:30 italiane, nel pomeriggio australiano. Successivamente, sarà il turno di Jannik Sinner, impegnato contro l’australiano Alex De Minaur, testa di serie numero 8. La partita inizierà alle 9:30 italiane, nella serata locale.

Se entrambi gli azzurri riusciranno a superare i rispettivi avversari, si affronteranno in una storica semifinale della parte alta del tabellone, regalando all’Italia una certezza di rappresentanza in finale.

