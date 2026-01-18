Maltempo: allerta meteo oggi su Calabria, Sicilia e Sardegna

Tre regioni sotto osservazione per un peggioramento del tempo legato a una vasta depressione in avvicinamento: piogge intense, temporali e vento forte attesi tra Calabria, Sicilia e Sardegna.

Una nuova fase di instabilità interessa il Sud e le isole maggiori. La Protezione Civile, in coordinamento con le amministrazioni regionali, ha diffuso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di oggi, domenica 18 gennaio.

Alla base del peggioramento c’è una vasta area depressionaria posizionata tra la penisola iberica e il Nord Africa, in lento spostamento verso l’Italia. Questo sistema convoglierà correnti umide e instabili, favorendo precipitazioni estese e persistenti sulle aree coinvolte.

Le piogge interesseranno fin dal mattino Calabria e Sicilia, con fenomeni prevalentemente temporaleschi, per poi estendersi dal pomeriggio anche alla Sardegna, soprattutto nei settori orientali e meridionali delle tre regioni.

I rovesci potranno assumere carattere di forte intensità, accompagnati da frequente attività elettrica e da raffiche di vento sostenute, con possibili disagi alla circolazione e alle attività all’aperto.

Sulla base delle previsioni e dei fenomeni già in atto, è stata valutata per la giornata successiva un’allerta gialla sulla Calabria, su gran parte della Sicilia e sulla fascia ionica della Basilicata.