Meteo Italia: neve al Nord-Ovest e tempesta di Scirocco al Sud

Un fronte atlantico riporta l’inverno sul Nord-Ovest con nevicate diffuse, mentre al Sud arrivano Scirocco, piogge intense e mareggiate. Un doppio scenario destinato a condizionare l’Italia per diversi giorni.

L’ingresso di una perturbazione atlantica sull’area occidentale del Paese inaugura una fase di marcata instabilità. I primi effetti coinvolgono Nord-Ovest, Sardegna e Sicilia, con precipitazioni in estensione e un progressivo abbassamento delle temperature in montagna.

Sulle Alpi occidentali la neve cade in modo diffuso oltre i 1000-1200 metri, con accumuli destinati a crescere nelle ore successive. Il Piemonte risulta tra le regioni più esposte, mentre fenomeni sparsi iniziano a interessare anche l’Appennino meridionale.

Domenica 18 gennaio, in coincidenza con il World Snow Day, sono previste nuove nevicate su Valle d’Aosta e Piemonte sopra i mille metri, restituendo al Nord-Ovest un quadro pienamente invernale. In parallelo, sul Meridione iniziano a soffiare correnti di Scirocco, miti e cariche di umidità.

Le piogge si intensificano soprattutto sulla Sardegna orientale e lungo il versante ionico, dal Metapontino fino al Siracusano. Lunedì 19 gennaio la neve può spingersi fino a quote collinari al Nord-Ovest, con accumuli attorno ai 15 centimetri nell’area di Cuneo.

La fase più critica riguarda Sardegna, Sicilia e Calabria, dove sono attese piogge torrenziali, venti di burrasca e mareggiate estreme. Le onde possono raggiungere i 7 metri sotto costa sulla Sicilia orientale e superare i 10 metri al largo.

Tra lunedì e mercoledì l’attenzione resta alta su Sicilia orientale e meridionale, Calabria ionica e Sardegna, aree esposte a un sistema perturbato capace di generare condizioni marine e atmosferiche particolarmente severe.