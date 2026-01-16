Crans-Montana, l'amica di Cyane Panine apre TikTok per ricordare la 24enne dopo la strage

A Crans-Montana, il dolore per la strage di Capodanno passa anche dai social. L’amica di Cyane Panine ha aperto un profilo TikTok per ricordare la 24enne e tenere viva la sua storia.

Per Camille, sopravvissuta alla notte dell’incendio nel bar Le Constellation, ogni ricordo torna a quella sera di Capodanno. La perdita di Cyane Panine, conosciuta come la “ragazza col casco”, continua a pesare come un tempo sospeso.

«Scusami se non sono riuscita a salvarti», scrive Camille nei video pubblicati su TikTok, nati per trasformare il dolore in memoria condivisa. Il profilo, chiamato CamilleCyane, unisce i loro nomi e racconta frammenti di amicizia, lavoro e sogni interrotti.

Leggi anche Crans-Montana, il fidanzato di Cyane Panine difende i Moretti dopo l'incendio

Nella mente della ragazza restano impresse le ultime parole di Cyane, pronunciate all’esterno del locale mentre era ormai gravemente ferita: l’invito a resistere, a non arrendersi, a essere coraggiosa. Poco dopo, Camille l’ha vista coperta da un lenzuolo bianco.

In pochi giorni l’account ha superato i diecimila follower. I filmati dedicati alla cameriera 24enne hanno raccolto milioni di visualizzazioni, diventando uno spazio in cui amici e sconosciuti lasciano messaggi per una delle 40 vittime dell’incendio che ha colpito il locale dei Moretti.

Secondo le ricostruzioni, quella notte Cyane stava servendo champagne ai tavoli. Indossava il casco nero, poi divenuto simbolo della tragedia, reggeva bottiglie con le fiammelle ed era salita sulle spalle di un collega per animare la sala.

Da quel momento, sempre secondo gli inquirenti, si sarebbe innescato l’incendio che ha devastato il locale. Jessica Moretti ha riferito alla polizia di non aver mai imposto ai dipendenti di indossare il casco o di esibirsi per intrattenere i clienti.