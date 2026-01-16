Crans-Montana, il fidanzato di Cyane Panine difende i Moretti dopo l'incendio

La tragedia di Capodanno a Crans-Montana riaccende il confronto sulle responsabilità. Jean-Marc Gabrielli, compagno di Cyane Panine, difende i Moretti e respinge le accuse sulla sicurezza del locale.

Parla con voce misurata Jean-Marc Gabrielli, trentenne corso legato da un rapporto quasi familiare a Jacques Moretti. Nell’intervista rilasciata a un’emittente francese, prende posizione a favore dei proprietari del locale colpito dal rogo di Capodanno, descrivendoli come imprenditori presenti e coinvolti nel loro lavoro.

Secondo Gabrielli, i titolari agivano con dedizione e attenzione, anche sul piano umano. Sul fronte delle contestazioni legate alla sicurezza, ribadisce che gli estintori erano presenti e che la documentazione potrà dimostrarlo nel corso delle verifiche ufficiali.

Il suo nome è legato a quello di Cyane Panine, la giovane cameriera morta a causa delle gravi ustioni riportate nell’incendio. La ragazza è diventata il volto simbolo della tragedia che ha sconvolto la località alpina e l’intero ambiente della ristorazione locale.

Originario della Corsica come Moretti, Gabrielli lavorava nella gestione del Vieux Chalet, uno dei tre locali della famiglia. La notte di San Silvestro sostiene di essersi recato al Constellation solo per incontrare Cyane, dopo aver terminato il proprio turno nell’altro ristorante.

Alcune testimonianze, però, lo collocano all’ingresso del locale mentre selezionava i clienti. Versioni contrastanti che ora vengono analizzate dagli inquirenti, chiamati a chiarire con precisione i movimenti e i ruoli di chi era presente durante la notte dell’incendio.