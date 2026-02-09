Elezioni Giappone, vittoria netta per Sanae Takaichi: linea dura su sicurezza e difesa

La leader conservatrice Sanae Takaichi ottiene una vittoria netta alle elezioni anticipate in Giappone. Nel primo intervento da premier parla di difesa nazionale, sicurezza e rapporti con la Cina.

Il Giappone volta pagina dopo le elezioni anticipate che hanno consegnato una larga maggioranza al partito guidato da Sanae Takaichi. La nuova premier ha rivendicato il mandato ricevuto dagli elettori, parlando di una scelta chiara a favore di un cambio deciso nelle politiche del Paese.

Nella conferenza stampa successiva al voto, Takaichi ha messo al centro la capacità di autodifesa. Nessuna nazione, ha spiegato, può contare sull’aiuto esterno se non dimostra prima la volontà di proteggersi. Da qui l’impegno a tutelare territorio, acque, spazio aereo e la sicurezza dei cittadini.

Leggi anche: Chi è Sanae Takaichi, la Lady di ferro del Giappone: dagli Iron Maiden al governo di Tokyo



La leader conservatrice ha definito l’esito elettorale come l’inizio di una fase carica di responsabilità. L’obiettivo dichiarato è rendere il Giappone più solido e prospero, puntando su scelte politiche considerate urgenti e ormai comprese dall’opinione pubblica.

Sul fronte internazionale, la premier ha aperto alla prosecuzione dei contatti con Pechino. Dopo le tensioni seguite alle sue dichiarazioni su Taiwan nei mesi scorsi, Takaichi ha assicurato che il Giappone resta disponibile a confrontarsi con la Cina, con scambi di opinioni destinati a continuare in modo misurato.