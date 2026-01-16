Jordan Bardella e Maria Carolina di Borbone, scatta il gossip dopo la festa a Parigi

Un’uscita notturna a Parigi accende il gossip su Jordan Bardella e Maria Carolina di Borbone, visti insieme dopo una serata mondana. Tra video, ipotesi e silenzi, la Francia si interroga su un possibile legame inatteso.

La scena è avvenuta sotto la grande volta del Grand Palais, al termine della celebrazione per il bicentenario di un noto quotidiano francese. Jordan Bardella e Maria Carolina di Borbone sono stati ripresi mentre lasciavano l’evento con atteggiamento disteso e complice, dando il via a una raffica di supposizioni.

Il giovane leader del Rassemblement National, considerato l’erede politico di Marine Le Pen, è oggi uno dei volti più osservati della destra francese. A trent’anni, il suo nome circola come possibile candidato di punta alle presidenziali del 2027, nel caso in cui Le Pen venisse esclusa dalla corsa per vicende giudiziarie legate al Parlamento europeo.

Accanto a lui, la duchessa delle Due Sicilie, figura nota negli ambienti aristocratici europei e spesso presente agli eventi mondani di alto profilo. Un breve filmato, condiviso su un profilo social seguito dagli appassionati di nobiltà, mostra Bardella uscire dalla location in compagnia della principessa.

Secondo una rivista francese specializzata in cronache reali, Maria Carolina di Borbone sembrerebbe salire sulla stessa auto del politico. Le immagini, tuttavia, non consentono di stabilire con certezza se i due abbiano effettivamente lasciato la festa insieme, alimentando un mistero che continua a far parlare.

Tra politica, aristocrazia e curiosità mediatica, l’episodio resta avvolto da una prudente ambiguità. Nessuna conferma ufficiale, ma abbastanza indizi per trasformare una semplice uscita serale in uno dei gossip più commentati del momento in Francia.