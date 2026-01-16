Studente di 18 Anni Accoltellato a Scuola a La Spezia, È in Condizioni Critiche

Un ragazzo di 18 anni lotta tra la vita e la morte dopo essere stato accoltellato a scuola a La Spezia. L’aggressione è avvenuta in mattinata durante l’orario delle lezioni, davanti a compagni e personale dell’istituto.

La violenza si è consumata poco dopo le 11 all’interno dell’istituto professionale Domenico Chiodo. Il giovane è stato colpito al fianco con un coltello, secondo quanto emerso, da un altro studente presente nell’edificio.

La ferita ha provocato una grave emorragia, rendendo immediatamente evidente la criticità della situazione. Compagni e personale hanno lanciato l’allarme, consentendo l’intervento rapido dei soccorritori.

Leggi anche Accoltellato all'alba ad Assemini, 27enne in condizioni critiche: caccia all'aggressore

I volontari della Croce Rossa e l’équipe del 118 hanno prestato le prime cure sul posto, stabilizzando il ragazzo prima del trasferimento in ambulanza verso l’ospedale Sant’Andrea, dove è stato accolto nella shock room del pronto soccorso.

Nell’istituto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione e individuare le responsabilità legate all’episodio.