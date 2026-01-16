Studente ucciso a La Spezia: 19enne accoltellato in classe, fermato un coetaneo

Una discussione nata tra i banchi di scuola si è trasformata in una tragedia davanti a docenti e studenti. Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato accoltellato da un compagno di classe in un istituto di La Spezia.

La tragedia si è consumata all’interno dell’istituto professionale Chiodo-Einaudi di La Spezia, durante l’orario delle lezioni. Un ragazzo di 19 anni è stato colpito con un’arma da taglio da un compagno di classe, suo coetaneo, riportando ferite risultate poi fatali.

Secondo le prime ricostruzioni, il confronto tra i due giovani sarebbe iniziato nei bagni della scuola nella mattinata di venerdì 16 gennaio. La discussione, probabilmente legata a questioni personali, sarebbe proseguita fino a raggiungere l’aula, dove l’aggressione è avvenuta davanti ai compagni e all’insegnante presente.

I soccorsi sono stati immediati, ma per lo studente non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato confermato poco dopo, lasciando sotto shock l’intera comunità scolastica.

La polizia è intervenuta tempestivamente, fermando il presunto responsabile. Il giovane si trova ora in questura per essere interrogato dagli investigatori, mentre l’arma utilizzata è stata sequestrata.

La squadra mobile della Spezia sta lavorando per chiarire ogni passaggio dell’accaduto e definire con precisione la dinamica dell’aggressione. Tra le ipotesi al vaglio, non è esclusa la contestazione dell’omicidio premeditato.

Le indagini proseguono per ricostruire i rapporti tra i due ragazzi e le circostanze che hanno portato all’epilogo mortale all’interno dell’istituto scolastico.