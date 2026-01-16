Offerte Corsair di gennaio 2026
Parte la campagna “New Year, New Gear” con sconti su AIO, scrivanie gaming e periferiche Custom Lab
Corsair inaugura il 2026 con una nuova ondata di promozioni dedicate agli appassionati di gaming e PC building. Dal 19 al 25 gennaio prende ufficialmente il via la campagna “New Year, New Gear”, un’iniziativa pensata per rinnovare la propria postazione con hardware e accessori di alta qualità a prezzi scontati.
Oltre alle offerte principali, Corsair ha attivato ulteriori promozioni valide fino alla fine del mese, con codici sconto dedicati su alcune delle categorie più richieste.
“New Year, New Gear”: le offerte principali dal 19 al 25 gennaio
Durante la settimana promozionale, lo store ufficiale Corsair propone numerosi prodotti in sconto, ideali per aggiornare la propria configurazione gaming o workstation. Le promozioni sono disponibili direttamente sul sito ufficiale Corsair, nella sezione Special Offers.
Sconti extra dal 19 al 31 gennaio: AIO e Platform:4 protagonisti
Dal 19 al 31 gennaio 2026, Corsair estende le promozioni con due codici sconto dedicati:
15% di sconto sui sistemi di raffreddamento AIO
Codice: EE-AIO15
Ideale per chi vuole migliorare le temperature della CPU con soluzioni a liquido affidabili e ad alte prestazioni.
20% di sconto su Platform:4
Codice: EE-P4DESK20
La scrivania modulare Corsair Platform:4 è pensata per setup gaming e streaming professionali, con gestione dei cavi integrata e struttura premium.
Entrambi i codici sono applicabili direttamente al checkout sullo store ufficiale Corsair.
CORSAIR Custom Lab: periferiche personalizzabili in offerta
Fino al 25 gennaio 2026, Corsair propone anche sconti sui prodotti personalizzabili della linea Custom Lab, che permette di configurare estetica e dettagli delle periferiche:
Tastiere personalizzate a partire da 129,99 €
Cuffie gaming da 119,99 €
Mouse da 99,99 €
Dove trovare tutte le offerte Corsair
Per scoprire l’elenco completo delle promozioni attive, Corsair mette a disposizione una pagina dedicata alle offerte speciali, costantemente aggiornata con nuovi sconti e disponibilità di magazzino - https://www.corsair.com/it/it/s/special-offers
