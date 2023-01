TEUFEL - offerte di gennaio

Chi ha detto che gli affari tech si possono fare solo durante il Black Friday? La stagione dei saldi invernali è iniziata anche per questa categoria, con tante occasioni per acquistare l’oggetto dei desideri, strizzando l’occhio al proprio portafoglio!





Teufel sa bene che i prodotti tecnologici riempiono ormai la nostra quotidianità e per tutto il mese di gennaio lancia sul sito offerte top per acquistare i device audio più iconici del brand a prezzi vantaggiosi.





Qui alcune proposte:





BOOMSTER con sistema audio stereo Bluetooth DAB + / FM è il più popolare e iconico del brand. Grazie a nuovi aggiornamenti e a nuove feature, e alla tecnologia Dynamore by Teufel, fornisce un palcoscenico acustico avvolgente, con una potenza RMS di 42 Watt. È davvero instancabile: permette una riproduzione fino a 18 ore. Una radio analogica e digitale con Bluetooth 5 con apt-X® per lo streaming wireless di musica/podcast in qualità CD tramite Spotify & Co. e con supporto multipoint (collega un secondo smartphone) e stereo true wireless.



Prezzo €369,90 ora scontato a €329,99





ULTIMA 40 SURROUND "5.1-SET" un dream team, come set surround, per offrire altissime prestazioni acustiche per l’ascolto di musica, film e videogiochi grazie al sistema a 3 vie con due woofer ad alta potenza. Coppia di diffusori Hi-Fi da pavimento rappresentano un’intramontabile leggenda all’interno della linea più celebre di Teufel. Compatibile con qualsiasi amplificatore stereo o ricevitore AV.

Prezzo €999,99 ora scontato a €699,99





REAL BLUE NC con cancellazione attiva del rumore, Bluetooth e un'autonomia di oltre 50 ore per un suono di qualità. Queste cuffie sono state progettate per ogni genere, per i videogiochi, per il sonoro dei film, per l'home office. Dal corpo leggero e stabile, cuscinetti auricolari ampi, morbidi, ventilati e intercambiabili a bassa pressione di contatto, sono adatti per lunghe sessioni di ascolto e per chi porta gli occhiali.

Prezzo €229,99 ora scontato a €149,99

KOMBO 11 per una nuova dimensione Hi-Fi, grazie al suono potente e alla forma compatta, micro-impianto stereo completo: può essere posizionato ovunque ed è dotato di lettore CD, Bluetooth e di radio digitale DAB+. Nella modalità EcoPower, il dispositivo consuma un massimo di 0,5 watt.

Prezzo €299,99 ora scontato a €222,00





ROCKSTER CROSS un altoparlante stereo Bluetooth creato per rompere gli schemi a tutto volume.

Con due tweeters, un subwoofer e due driver passivi, attraverso la funzione Party mode è possibile connettere contemporaneamente due smartphone da cui riprodurre la musica, e con Stereo Connect di collegare un secondo ROCKSTER CROSS per un suono ancora più potente per accompagnare ogni momento!

Prezzo €349,99 ora scontato a €249,99

