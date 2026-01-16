Marathon: Telai da corridore

Scopri i telai da corridore e le numerose possibilità di configurazione nell'ultimo video di approfondimento degli sviluppatori di Marathon

Il video "Approfondimento degli sviluppatori | Telai da corsa" illustra i corpi progettati per sopravvivere nell'ambiente ostile e imprevedibile di Tau Ceti IV

Bungie ha pubblicato il video "Approfondimento degli sviluppatori | Telai da corsa" relativo a Marathon, il suo nuovo sparatutto di sopravvivenza PvPvE con esfiltrazione. In Marathon, i giocatori saccheggeranno la vecchia colonia di Tau Ceti IV utilizzando un telaio da corsa biocibernetico; dovranno sopravvivere e fare fortuna in questo ambiente inospitale affrontando forze di sicurezza e corridori rivali. L'approfondimento degli sviluppatori spiega come i corridori trasferiranno la propria coscienza nei telai speciali di Marathon ideati per sopravvivere, nonché:

come utilizzare un telaio da corsa (alcuni fra i tanti modi);

come personalizzare il proprio stile di gioco attraverso i nuclei, gli impianti, le armi, le modifiche, ecc.

Le abilità e lo stile di ciascun telaio da corsa: telaio distruttivo, per gli specialisti del combattimento; telaio da assassinio, per gli agenti che agiscono di soppiatto; telaio da ricognizione, per gli esperti di intelligence; telaio da teppista, per i combattenti ribelli; telaio da furto, per le appropriazioni indebite; telaio da soccorso, per i medici sul campo; ROOK, per il recupero risorse.

