Marathon: Telai da corridore
Scopri i telai da corridore e le numerose possibilità di configurazione nell'ultimo video di approfondimento degli sviluppatori di Marathon
Il video "Approfondimento degli sviluppatori | Telai da corsa" illustra i corpi progettati per sopravvivere nell'ambiente ostile e imprevedibile di Tau Ceti IV
Bungie ha pubblicato il video "Approfondimento degli sviluppatori | Telai da corsa" relativo a Marathon, il suo nuovo sparatutto di sopravvivenza PvPvE con esfiltrazione. In Marathon, i giocatori saccheggeranno la vecchia colonia di Tau Ceti IV utilizzando un telaio da corsa biocibernetico; dovranno sopravvivere e fare fortuna in questo ambiente inospitale affrontando forze di sicurezza e corridori rivali. L'approfondimento degli sviluppatori spiega come i corridori trasferiranno la propria coscienza nei telai speciali di Marathon ideati per sopravvivere, nonché:
- come utilizzare un telaio da corsa (alcuni fra i tanti modi);
- come personalizzare il proprio stile di gioco attraverso i nuclei, gli impianti, le armi, le modifiche, ecc.
- Le abilità e lo stile di ciascun telaio da corsa:
- telaio distruttivo, per gli specialisti del combattimento;
- telaio da assassinio, per gli agenti che agiscono di soppiatto;
- telaio da ricognizione, per gli esperti di intelligence;
- telaio da teppista, per i combattenti ribelli;
- telaio da furto, per le appropriazioni indebite;
- telaio da soccorso, per i medici sul campo;
- ROOK, per il recupero risorse.
- E altro ancora!
Guarda il video "Approfondimento degli sviluppatori | Telai da corsa" qui: