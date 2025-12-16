Marathon: Nuovo ViDoc di Bungie
Il nuovo ViDoc “Il mondo di Marathon” svela l’oscura ambientazione fantascientifica e il gameplay di sopravvivenza con esfiltrazione del titolo di Bungie
Tra le novità: modalità in solitaria, chat di prossimità e una grafica ancora più realistica. Marathon, in arrivo a marzo 2026, offrirà anche un periodo di prova pre-lancio.
Bungie, software house nota per lo sviluppo di Halo e Destiny, ha pubblicato il ViDoc "Il mondo di Marathon", dedicato al nuovo sparatutto di sopravvivenza PvPvE con esfiltrazione, Marathon.
I giocatori esploreranno e saccheggeranno la vecchia colonia abbandonata di Tau Ceti IV, sfruttando un telaio da corsa biocibernetico per sopravvivere per sopravvivere, accumulare risorse e affrontare sia forze di sicurezza ostili sia corridori rivali.
Nel ViDoc, gli sviluppatori presentano le principali novità introdotte nello sviluppo recente del titolo:
- chat di prossimità;
- modalità in solitaria;
- il telaio ROOK, con una dotazione limitata, per recuperare risorse nelle partite già avviate;
- miglioramenti all’ esperienza di sopravvivenza, all’immedesimazione e ai pericoli del mondo;
- maggiore fedeltà visiva e interfaccia aggiornata;
- e altro ancora!
Guarda il ViDoc "Il mondo di Marathon" qui:
Programma di lancio di Marathon.
- Periodo di uscita: marzo 2026;
- Piattaforme: Steam, PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S con le funzionalità di Cross save e cross-play;
- Prezzo indicativo: 39,99 € (non ancora confermato)
Contenuti inclusi con l’acquisto
- accesso agli aggiornamenti di gioco (mappe, telai da corsa, eventi, ecc.) che avranno luogo nel corso dell'anno;
- accesso al Crio-archivio, la prima sezione della nave UESC Marathon, durante la stagione 1.
Un’esperienza competitiva equa
- nessuna meccanica "pagare per vincere";
- l'esito di una sessione di gioco (esfiltrazione o morte) non è mai determinato da un investimento monetario.
Pass ricompense:
- Nessuna scadenza;
- possibilità di guadagnare ricompense in qualunque momento dai Pass acquistati in precedenza;
- possibilità di acquistare i Pass ricompense precedenti.
Prossimi aggiornamenti: ulteriori aggiornamenti su programma e contenuti stagionali saranno forniti in prossimità del lancio.
Nuove informazioni sono previste per gennaio 2026.