eFootball raggiunge 950 milioni di download

Per festeggiare questo traguardo, le leggende del Manchester United scendono in campo e inizia una speciale campagna in-game con eventi speciali e vantaggiosi bonus login.

Konami è lieta di annunciare che eFootball™ ha superato i 950 milioni di download cumulativi in tutto il mondo. Per celebrare questo importante traguardo, gli utenti potranno ottenere le leggendarie stelle del Manchester United e partecipare a una campagna speciale con eventi in-game e ricompense esclusive, incluse monete eFootball come bonus login.

Disponibile un nuovo pack club con gli 11 giocatori del Manchester United e leggende Big Time & EpicGli utenti potranno ottenere un pack club con gli 11 giocatori titolari del Manchester United. Inoltre, è ora possibile aggiungere alla propria rosa leggende illustri di questo storico club come Big Time: George Best, Epic: Peter Schmeichel ed Epic: Bryan Robson.

Possibilità di vincere fino a 1.000 monete eFootball™Durante la campagna, effettuando l'accesso al gioco gli utenti riceveranno in premio monete eFootball™. Progredendo negli eventi in-game sarà possibile ottenere effetti speciali per i gol e ticket che offriranno la possibilità di vincere fino a 1.000 monete eFootball™.

Al via le qualificazioni ufficiali World Championships “eFootball™ Championship 2026 ” per determinare il rappresentante del Manchester United.

Sono ufficialmente iniziate le qualificazioni online per il Club Event “eFootball™ Championship 2026 Manchester United”. Questo evento determinerà il rappresentante del Manchester United al World Championship “eFootball™ Championship 2026”, campionato eSports che nella scorsa stagione ha visto la partecipazione di 36.42 milioni di giocatori. Per prendere parte all’evento, aperto a tutti, gli utenti dovranno prima partecipano al Round 1 Championship Club Event.

L'“eFootball Championship 2026” comprende due tornei: l'“eFootball Championship 2026 Open”, aperto a tutti gli utenti, e l'“eFootball Championship 2026 Club Event”, che determina il fan No.1 per ognuno dei club partner ufficiali. I migliori utenti che emergeranno da questi eventi si sfideranno per il titolo di “World’s Best eFootball player” alle “eFootball Championship 2026 World Finals” in programma nell'estate del 2026.

Giocate nel rinnovato “Spotify Camp Nou” nella versione mobile di eFootball.Lo stadio del FC Barcelona, recentemente rinnovato, lo “Spotify Camp Nou”, è ora disponibile nella versione mobile di eFootball. Le versioni per console e PC riceveranno il prestigioso palcoscenico in un prossimo aggiornamento.