Morta a 105 anni Carmela Zullo, tra le persone più longeve d'Italia

Orsara di Puglia saluta Carmela Zullo, scomparsa a 105 anni. Una vita attraversata dal lavoro, dalla famiglia, dall’emigrazione e da oltre un secolo di storia italiana e mondiale.

Orsara di Puglia perde una delle sue figure più rappresentative. Carmela Zullo, tra le dieci persone più longeve del Paese, si è spenta a 105 anni dopo aver celebrato l’ultimo compleanno l’11 novembre scorso.

Il sindaco Mario Simonelli ha espresso il cordoglio dell’intera comunità, ricordando la sua forza, la dedizione al lavoro e la capacità di tenere unita una famiglia numerosa, valori che hanno segnato generazioni di cittadini del paese.

Leggi anche Catturato a Foggia il boss latitante Leonardo Gesualdo: in fuga da 5 anni, era tra i più pericolosi d'Italia

Nata l’11 novembre 1920, terza figlia di una famiglia contadina, Carmela inizia a lavorare nei campi fin da giovanissima. Nel 1938 sposa Vito Di Biccari e intraprende il mestiere di fornaia, un’attività faticosa che porta avanti per oltre trent’anni.

Anche durante la crescita dei tre figli – Biasina, Angelo e Peppino – continua a lavorare senza mai interrompere l’impegno quotidiano, alternando la cura della famiglia alle lunghe giornate in forno.

Nel 1969 decide di emigrare negli Stati Uniti insieme al marito. Lì trova impiego in un’azienda di elettrodomestici, restando oltreoceano fino al 1980, in un periodo segnato da grandi cambiamenti sociali e politici.

Rientrata in Italia, Carmela torna alla terra, riprendendo l’attività agricola e proseguendola fino all’età di 85 anni, mantenendo uno stile di vita improntato al lavoro e alla semplicità.

Nel corso della sua lunga esistenza ha attraversato eventi storici fondamentali: dal secondo conflitto mondiale, iniziato poco dopo il suo matrimonio, all’alternarsi di tutti i presidenti della Repubblica dal 1946 in poi.

A 14 anni aveva già assistito alla prima vittoria mondiale della nazionale italiana di calcio. Alla nascita, Orsara apparteneva ancora alla provincia di Avellino, prima del passaggio amministrativo a Foggia nel 1927.

Negli anni americani ha vissuto le tensioni legate alla guerra del Vietnam e seguito l’elezione di presidenti come Gerald Ford e Jimmy Carter, osservando da vicino una società in profonda trasformazione.

La storia di Carmela Zullo resta legata a un secolo di cambiamenti, raccontati attraverso una vita segnata dal lavoro, dalla famiglia e da una straordinaria capacità di resistenza.