Time 100: Miuccia Prada unica italiana tra le persone più influenti del 2025

Il Time ha pubblicato l’elenco delle 100 personalità più influenti del 2025, suddivise in sei categorie: artisti, icone, leader, titani, pionieri e innovatori. Tra i nomi selezionati da 32 Paesi figura un’unica italiana, Miuccia Prada, inserita tra i titani. Stilista e imprenditrice, ha trasformato l’azienda di famiglia insieme al marito Patrizio Bertelli, contribuendo a rendere il marchio un punto di riferimento globale.

Il più giovane tra i protagonisti della lista è il nuotatore francese Léon Marchand, 22 anni, che ha brillato alle Olimpiadi di Parigi. Il più anziano è Muhammad Yunus, premio Nobel 84enne, nominato alla guida del governo provvisorio del Bangladesh.

Tra le altre personalità selezionate: gli attori Diego Luna, Scarlett Johansson e Demi Moore, la cui interpretazione in The Substance ha segnato la stagione dei premi; leader politici come Donald Trump, Maria Corina Machado e Keir Starmer; atleti come Simone Biles, Serena Williams, Breanna Stewart e Napheesa Collier; imprenditori come Elon Musk e Mark Zuckerberg.

Il regista Baz Luhrmann ha celebrato Miuccia Prada con un tributo nel magazine, elogiandone il talento creativo, la coerenza stilistica e la capacità di non seguire le mode, ma di crearle. Ha sottolineato come i capi Prada mantengano valore nel tempo, grazie alla visione unica e alla qualità che rappresentano sia il brand che la sua fondatrice.

Potrebbe interessarti anche: