ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN raggiunge i 6 milioni di unità vendute

Dopo il lancio su una nuova piattaforma l'anno scorso con la versione per Nintendo Switch e in occasione del suo sesto anniversario che si celebra proprio quest'anno, siamo lieti di annunciare che ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN ha raggiunto i 6 milioni di unità vendute!

Ora le vendite mondiali totali della serie ACE COMBAT ammontano a oltre 20 milioni di unità. Un risultato incredibile che è stato ottenuto grazie al supporto continuo dei fan di tutto il mondo.

Per celebrare il sesto anniversario e questo incredibile traguardo di vendite, sono stati creati dei nuovi wallpaper digitali che possono essere scaricati qui (link al download diretto) https://media-center.bandainamcoent.eu/games/ace-combat-7/ACE7_Wallpapers.zip

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN è uno straordinario gioco di combattimenti aerei che consente di volare liberamente a 360 gradi in cieli fotorealistici con una moltitudine di velivoli sia autentici che futuristici, affrontando intensi duelli aerei in una storia avvincente.

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN è disponibile per PlayStation4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Inoltre, ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN-TOP GUN: Maverick Edition è ora in vendita su Steam e sui sistemi PlayStation con uno sconto fino all'83%!

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN – DELUXE EDITION È DISPONIBILE PER NINTENDO SWITCH - Bandai Namco Europe ha lanciato oggi ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN – DELUXE EDITION per Nintendo Switch. Questo gioco di combattimenti aerei, dopo aver raggiunto un enorme successo con oltre 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo, è pronto a fare il suo debutto su Nintendo Switch, dando così la possibilità ai giocatori di portare il titolo con sé ovunque e sperimentare in ogni momento gli emozionanti combattimenti aerei, volando liberamente a 360 gradi nel cielo con i propri velivoli preferiti.

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN disponibile laggiornamento gratuito - Per festeggiare il terzo anniversario,ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN dà il benvenuto a un nuovo aggiornamento gratuito che include nuove skin, emblemi e nomi da battaglia.Questo update include 14 nuove skin, tra cui quelle molto attese del Razgriz Squadron e del Wardog Squadron, ora disponibili per l’F-14A Tomcat, un aereo giocabile aggiunto al TOP GUN: Maverick Aircraft Set.

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN - DLC TOP GUN: Maverick Aircraft Set disponibile - Dopo una lunga attesa, la collaborazione che intere generazioni di fan di ACE COMBAT stavano aspettando è finalmente pronta per essere lanciata. Siamo lieti di annunciare che ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN porterà un aereo, alcuni emblemi e il celebre "tema musicale di Top Gun" e "Danger Zone" nella modalità multigiocatore come parte del TOP GUN: Maverick Aircraft Set disponibile da oggi! Il pacchetto DLC a pagamento TOP GUN: Maverick Aircraft Set includerà nuovi aerei giocabili, tra cui l'F/A-18E Super Hornet | Top Gun: Maverick (The Boeing Company) e l'F-14A Tomcat | Top Gun: Maverick (Northrop Grumman Systems Corporation), direttamente dal film.