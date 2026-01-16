Julio Iglesias respinge le accuse di abusi: dichiarazioni infondate

Julio Iglesias rompe il silenzio sulle accuse di abusi avanzate da due ex collaboratrici, respingendo ogni addebito e definendo le dichiarazioni infondate. Il cantante afferma di voler difendere pubblicamente la propria dignità.

Julio Iglesias, 82 anni, ha scelto i social per rispondere alle accuse di presunti abusi sessuali e comportamenti vessatori avanzate da due donne che in passato lavoravano nelle sue residenze. L’artista spagnolo ha definito le affermazioni “totalmente false”, negando qualsiasi forma di violenza o mancanza di rispetto.

Le due ex dipendenti, una collaboratrice domestica e una fisioterapista, hanno dichiarato di aver subito episodi di abuso mentre prestavano servizio nelle proprietà del cantante tra la Repubblica Dominicana e le Bahamas, nel 2021. Le loro testimonianze hanno rapidamente attirato l’attenzione dei media internazionali.

Nel messaggio diffuso online, Iglesias ha spiegato di provare un profondo dolore per quanto emerso, ribadendo con fermezza di non aver mai costretto, umiliato o offeso alcuna donna. Secondo il cantante, le accuse rappresentano un colpo ingiusto alla sua reputazione e alla sua storia personale.

Il musicista ha sottolineato di non aver mai affrontato in passato una situazione simile, parlando di una vicenda che lo ha colpito profondamente sul piano umano. Nonostante ciò, ha dichiarato di voler affrontare la questione con determinazione per tutelare la propria dignità personale.

Iglesias ha infine ringraziato le persone che gli hanno manifestato vicinanza e sostegno in queste ore, spiegando di aver trovato conforto nei messaggi ricevuti e di voler continuare a far valere la propria versione dei fatti con rispetto e trasparenza.