Julio Iglesias, accuse di abusi sessuali e tratta: il cantante nega ogni accusa

Il cantante spagnolo respinge accuse di abusi e sfruttamento avanzate da due ex collaboratrici. Le denunce, depositate in Spagna, aprono un fronte giudiziario che coinvolge fatti risalenti al 2021 tra Caraibi e Bahamas.

«La verità emergerà e tutto sarà chiarito». Con questa dichiarazione, Julio Iglesias ha rotto il silenzio sulle gravi contestazioni mosse da due ex dipendenti, assicurando di essere pronto a difendersi nelle sedi opportune.

Le denuncianti, una domestica e una fisioterapista, raccontano di aver subito molestie, aggressioni e sfruttamento mentre lavoravano nelle residenze del cantante tra Repubblica Dominicana e Bahamas nel 2021, quando avevano 22 e 28 anni.

Secondo gli atti depositati presso la magistratura spagnola, i fatti contestati riguarderebbero presunte violazioni della libertà personale, dell’integrità sessuale e dei diritti dei lavoratori, con ipotesi di tratta di esseri umani finalizzata al lavoro forzato e alla servitù.

Le due donne riferiscono di un clima di intimidazione, con limitazioni negli spostamenti, controllo delle comunicazioni e carichi di lavoro giudicati insostenibili. Alcuni episodi, sempre secondo le loro versioni, sarebbero avvenuti anche davanti ad altre dipendenti con ruoli di responsabilità.

Le presunte vittime sono assistite da organizzazioni per la tutela dei diritti umani e verranno ascoltate come testimoni protette. I legali ritengono che le condotte contestate possano configurare una pluralità di reati, dalle lesioni personali alle molestie sessuali.

La scelta di rivolgersi alla giustizia spagnola è legata alla possibilità di applicare norme specifiche in materia di violenza di genere e tratta, garantendo un percorso giudiziario ritenuto più adeguato alla tutela delle denunciate.

Nel frattempo, una persona che ha lavorato a lungo con l’artista lo ha descritto come incline al contatto fisico, ma ha dichiarato di non aver mai assistito a comportamenti violenti. L’entourage del cantante si dice colpito dalle accuse, mentre il procedimento giudiziario prosegue.

Il caso ha acceso un confronto pubblico in Spagna, con prese di posizione politiche a sostegno delle denunciate e richieste di piena chiarezza sui fatti, in un contesto segnato dall’emersione di presunti abusi nel mondo dello spettacolo.