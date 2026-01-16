Madame compie 24 anni, tra musica, identità e nuove prospettive

A 24 anni Madame celebra un percorso costruito senza scorciatoie: talento precoce, successi rapidi e una voce che parla ai giovani. Un compleanno che coincide con una nuova fase artistica.

Ventiquattro candeline e la stessa distanza dalle etichette. Madame festeggia un compleanno che arriva dopo traguardi importanti, pause necessarie e brani capaci di raccontare fragilità, forza e contraddizioni di un’intera generazione.

Nata a Vicenza il 16 gennaio 2002 con il nome di Francesca Calearo, cresce a Creazzo e si diploma al liceo delle scienze umane Don Giuseppe Fogazzaro. La musica, inizialmente, non è un sentiero condiviso con i coetanei: se lo costruisce da sola, passo dopo passo, trasformando l’isolamento in metodo.

A sedici anni firma il primo contratto discografico. Il singolo Sciccherie conquista il Disco di Platino e apre una corsa che la porta rapidamente in cima alle classifiche, grazie a uno stile riconoscibile e a testi diretti, lontani dalle convenzioni.

La consacrazione arriva con il Festival di Sanremo: nel 2021 con Voce e nel 2023 con Il bene nel male. Due passaggi decisivi che ampliano il pubblico e rafforzano la sua identità artistica, senza snaturarne l’impronta.

Oggi Madame guarda avanti, con un nuovo album atteso e la stessa determinazione di sempre. Le sue scelte, più che gli errori, continuano a definire un percorso che rifiuta l’omologazione e rivendica libertà espressiva.