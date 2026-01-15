Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, il racconto del collega del marito sul camion lavato venerdì

Un testimone racconta l’ultimo incontro con Claudio Torzullo, marito di Federica scomparsa ad Anguillara. Dettagli sul camion, le voci di paese e il ritratto di una coppia descritta come riservata e serena.

Un collega di Claudio Torzullo ha ricostruito a un programma televisivo l’ultimo momento in cui lo avrebbe visto. L’incontro sarebbe avvenuto venerdì, intorno alle 14.15, nel deposito dove Claudio tiene i mezzi da lavoro. L’uomo era impegnato a lavare il cassone del camion con un tubo dell’acqua.

Secondo il testimone, il cassone era vuoto e sollevato, come accade quando si rimuovono residui di materiale dopo un utilizzo. Un’operazione ordinaria, descritta come una semplice pulizia dai detriti. Dopo un breve saluto, i due si sarebbero separati senza ulteriori scambi.

Il collega ha aggiunto di non essere stato informato direttamente di una possibile separazione tra Claudio e Federica Torzullo. Tuttavia, in un centro di dimensioni ridotte come Anguillara, le voci circolano facilmente e parlavano di una crisi di coppia.

Nessun episodio di tensione sarebbe mai stato notato in pubblico. La coppia veniva descritta come solare, con Federica ricordata per il suo sorriso costante. Il testimone ha espresso l’auspicio che la scomparsa possa essere legata solo a un allontanamento temporaneo, senza conseguenze più gravi.