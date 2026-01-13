Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, sequestrati auto e telefono del marito

Le indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo entrano in una fase cruciale: la Procura intensifica gli accertamenti, mentre proseguono le ricerche sul territorio e sul lago di Bracciano senza escludere alcuna ipotesi.

La sparizione di Federica Torzullo, 41 anni, residente ad Anguillara Sabazia, continua a tenere impegnate forze dell’ordine e magistratura. Dall’8 gennaio non si hanno più notizie della donna, e il caso è ora seguito dalla Procura di Civitavecchia con un fascicolo aperto per omicidio.

Nell’ambito delle verifiche, gli investigatori hanno disposto il sequestro dell’abitazione familiare, ritenuta un possibile elemento chiave per ricostruire le ultime ore prima della scomparsa. L’obiettivo è individuare tracce utili a chiarire cosa sia accaduto.

Sono stati inoltre acquisiti l’auto e il telefono cellulare del marito, strumenti considerati fondamentali per l’analisi dei movimenti, delle comunicazioni e degli spostamenti nei giorni precedenti e successivi all’ultimo contatto con la donna.

La denuncia di scomparsa è stata presentata dal coniuge il 9 gennaio, facendo scattare immediatamente le operazioni di ricerca coordinate da carabinieri e vigili del fuoco, con perlustrazioni estese anche al lago di Bracciano.

Le attività investigative proseguono senza escludere alcuna pista. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sugli sviluppi, mentre ogni elemento raccolto viene valutato per ricostruire in modo completo la vicenda della scomparsa di Federica Torzullo.