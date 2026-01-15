Mariana Rodriguez: single, sogna Can Yaman e vive ancora nella casa con l'ex

Tra cinema, televisione e scelte personali fuori dagli schemi, Mariana Rodriguez racconta un periodo di grande entusiasmo professionale e una vita privata vissuta con leggerezza e sincerità, senza rinunciare all’ironia.

Per Mariana Rodriguez è un momento di slancio creativo. Dopo l’ottima accoglienza di Buen Camino, dove interpreta la compagna di Checco Zalone, l’attrice sta raccogliendo consensi e nuove opportunità, vivendo questa fase con lucidità e grande energia.

Ospite nello studio di La volta buona, ha descritto una quotidianità fatta di lavoro intenso e decisioni personali che riflettono un’idea di equilibrio costruita con autonomia, lontana da modelli tradizionali ma perfettamente coerente con il suo modo di essere.

Sul piano sentimentale si definisce single e lo racconta con leggerezza. «Il mio uomo ideale? Qualcuno come Can Yaman, bello e palestrato», ha scherzato, precisando subito il tono ironico, ma lasciando intendere che anche nelle battute si nascondono spesso verità sincere.

A sorprendere è stato soprattutto un dettaglio della sua vita privata: Rodriguez vive ancora nella stessa casa con il suo ex compagno. Una convivenza solo formale, come ha spiegato, perché i due non si incontrano quasi mai, conducendo di fatto esistenze completamente separate.

Una scelta pratica, affrontata con serenità, che per l’attrice rappresenta semplicemente un modo razionale di gestire il presente senza trasformarlo in un peso emotivo.